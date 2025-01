Bad Bunny aparece en Alexandra a las 12 y le confiesa que sueña con tener una familia

Igualmente, determinó que el tema del día sería “las fotos que no tiramos”. “Debemos tirar más fotos, apreciar el momento”. ”Silencio en el piso que escucho gente hablando. Yo pensé que en este canal había más organización”, dijo el cantante en su personaje.

En asuntos más serios, se le preguntó sobre su futuro y si tenía contemplado crear su propia familia. “Eso es un sueño. Yo quisiera que en el momento que tenga una criatura y una familia, poder dedicarle tiempo. No quisiera decirle, ‘me tengo que ir de gira ahora o me tengo que ir ahora’. Quiero que cuando llegue ese día yo tenga el tiempo para dedicarle al amor, a la crianza, a criarlo, a dedicarle tiempo porque para mí eso es bien importante. Si algún día se da, quiero que sea de esa manera, poder criarlo con cariño y amor, que no sea de otra forma”, respondió.