El reconocido trapero puertorriqueño Bad Bunny cumplió uno de sus sueños el pasado fin de semana al formar parte del Royal Rumble, evento pague-por-ver de la WWE, y todo apunta a que hará su debut en los cuadriláteros en Wrestlemina 37, a celebrarse el 27 y 28 de marzo en el estadio Raymond James de Tampa Bay, sede del próximo Super Bowl.

Según el portal PWInsider, dedicado a la cobertura de la lucha libre en Estados Unidos, el Conejo Malo fue visto el martes en el Performance Center de Orlando, instalación donde entrenando los talentos de la empresa, preparándose para la posible lucha.

Todo apunta a que será en Wrestlemania, el evento más grande de la industria, en Florida. Se espera que en algún momento la WWE anuncie que permitirá la entrada de fanáticos a las dos fechas. El Super Bowl se celebrará este domingo en el Raymond James, lo que servirá como una prueba para la WWE en tiempos de pandemia.

El año pasado abril, Wrestlemania fue realizado sin público en el Performance Center ante el cierre total de todos los comercios y cancelaciones de eventos en la nación por la llegada del virus.

Benito Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, apareció el domingo en la programación de Royal Rumble cantando “Booker-T”, tema de su última producción “El último tour del mundo”. La canción es dedicada al excampeón mundial de la lucha, del mismo nombre, uno de los ídolos de Bad Bunny en su infancia. Booker-T aparece en el vídeo clip de la canción y también formó parte de la interpretación en el Royal Rumble.

El ganador de múltiples Grammy Latinos también participó de la Batalla Real, lazándose desde la tercera cuerda encima de los talentos The Miz y John Morrison. Como parte del ángulo, The Miz destruyó antes las consolas de DJ de Bad Bunny debido a que el boricua rechazó una colaboración con el luchador.

La riña continuó el lunes en el programa RAW, transmitido por USA Network, cuando Bad Bunny fue invitado en el segmento de MIZ TV. En la entrevista, presentó al luchador Damian Priest, puertorriqueño criado en Dorado.

Acto seguido, Priest tuvo una lucha con The Miz y en medio del pleito, Bad Bunny evitó que su rival usara como arma el maletín de “Money in the Bank”. A las afuera del ring, Morrison se lo pidió de vuelta. Al entregarlo, Bad Bunny lo atacó con un micrófono rosado, golpeándolo en el rostro.

Se especula que si la la lucha se da en Wrestlemania, Bad Bunny se una a Priest para chocar contra Miz y Morrison en un pleito en parejas.

Como aficionado de la lucha libre, Bad Bunny a incluido a varias leyendas de la WWE en sus vídeos. Ric Flair apareció en “Chambea” en 2017, y “Stone Cold” Steve Austin en “¿Quién Tu Eres?” en 2019.

En medio de su participación en el Rumbe, Bad Bunny compartió fotos con las estrellas Triple H, Randy Orton y Charlotte Flair.