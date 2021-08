El presentador de Univision, Borja Voces, tenía todo listo para durante este mes de agosto celebrar la vida y disfrutar de sus vacaciones rodeado de sus familiares en España. Sin embargo, el COVID-19 tenía otros planes con el periodista de “Primer Impacto” y “Edición Digital”.

Aun cuando ya estaba vacunado con las dos dosis contra la enfermedad grave causada por el virus, arrojó positivo a coronavirus luego de que supiera que una de sus colegas laborales, la periodista y meteoróloga puertorriqueña, Jackie Guerrido, estaba contagiada.

“Una compañera del canal, que no estaba vacunada, se comenzó a sentir mal. Se quedó en casa y cuando comenzó a entender un poco que podían ser los síntomas del COVID-19, se hizo la prueba y dio positivo. Efectivamente, la compañía nos hace ‘test’ a todas las personas que hemos estado cerca de esa persona y cuando llegan mis resultados, pues me llevo la sorpresa de que soy positivo. No tenía absolutamente ningún síntoma en ese momento”, contó a El Nuevo Día acerca de los hechos.

Voces va por el décimo tercer día de recuperación y lo único que ha sentido, según señaló, ha sido una pequeña congestión nasal y que su capacidad del olfato se le redujo a un 40% aproximadamente.

En vista de que el 2 de agosto era su cumpleaños, el periodista tenía un viaje planificado de vacaciones para celebrarlo con su familia en España, razón por la cual estaba muy ilusionado. Sin embargo, la celebración tomó un giro inesperado.

“Me dieron el resultado a las 8:00 a.m. y a las 5 de la tarde salía mi vuelo. Tuve que cancelar todo, llamar a mis padres para decirles que iba y era una sorpresa y que no podía ir a España porque tengo COVID-19. A nivel emocional fue lo más duro, de aceptarlo. Nosotros como seres humanos tenemos planes y luego la vida se encarga de concedérnoslos o no, dependiendo de lo que quiera para nosotros”, añadió Voces, quien también ha sido uno de los anfitriones del programa “Mira quién baila”.

Para quien ha estado reportando desde el día uno sobre esta pandemia, confiesa que contagiarse le daba muchísimo miedo. Sin embargo, el haber estado vacunado y constatar cómo se manifestó la nueva variante del coronavirus en su cuerpo, le dio una sensación de tranquilidad.

“Hemos visto que el COVID-19 es una auténtica ruleta rusa, que entra en tu cuerpo y no sabes si vas a ser asintomático o si vas al hospital a recibir respiración asistida. Me preocupó mucho, pero cuando realmente vi que el único recoveco del COVID-19 en mi cuerpo era esa congestión nasal, me animé a hacer pública mi situación porque me gustaría mandar el mensaje de que la gente se tiene que vacunar”, manifestó la figura televisiva, quien utilizó su cuenta de Instagram para también enviar este mensaje.

Mientras afirma que es una persona que intenta siempre sacarle la parte positiva de las cosas, decidió celebrar su cumpleaños desde el distanciamiento, entendiendo y aceptando el plan que la vida tenía para sí.

“Como ahora todo se puede comprar en línea, me compré mis globos con el 37, una tarta y unas velas. Por mis huevos que voy a soplar mis velas y voy a estar contento. Así que me pedí un buen platazo en un restaurante que me gusta y ya llamé a mi familia para hacer Facetime para que me cantaran y soplar las velas”, relató el comunicador, quien desde este pasado martes se encuentra transmitiendo desde su hogar para los dos programas televisivos para los que reporta.

Mientras tanto, Voces ha aprovechado el distanciamiento para leer, escribir, ver reportajes y documentales. Durante este tiempo, también se ha mantenido en comunicación con su compañera Jackie Guerrido.

“Como amigo lo que te puedo decir es que ella está bien, dentro de los síntomas del COVID-19. Nos hemos acompañado mucho en el proceso, hemos hablado casi todos los días por teléfono, momentos en los que ha estado peor le he dado mucho ánimo, pero obviamente hemos podido ver en primera persona la diferencia de estar vacunados y de no estarlo”, añadió.

“Respeto a aquellos que no se quieren vacunar, pero a esas personas les pido que por favor se informen de medios de comunicación que sean creíbles, que sepan que hay una base científica e informativa detrás“, dijo Voces.