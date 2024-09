Carlos Adyan no cabe de la emoción: “¡Me voy a México!”

“Eso me tiene muy emocionado, va a ser este próximo 7 de septiembre. Así que me voy a México, tengo ese viaje por ahí, se viene el Miss Universe y estoy muy contento también por eso. Así que bueno, con la agenda llena, repleta de proyectos, pero con más entusiasmo que nunca” , destacó el comunicador de 28 años, quien recientemente también estuvo de presentador en Miss Universe Perú .

“A mí se me infla el pecho cada vez que puedo decir que soy de Puerto Rico y cada vez que me llaman para estas cosas, porque uno diría, bueno, pueden llevarse a cualquier presentador de México, pero el hecho de que me consideren a mí para un evento tan importante como este, pues me lleva muchísimo orgullo”, agregó el presentador de los programas.