El presentador puertorriqueño Carlos Adyan y la periodista mexicana Jimena Gállego, además de compañeros de trabajo, son grandes amigos. Solo basta acceder a las redes sociales de cada uno para ser testigos de los muchos momentos que han vivido juntos en y fuera de las cámaras de Telemundo.

Hoy en la noche, el par de comunicadores sumará otra memoria a su historia en común. La cadena de televisión de habla hispana apostó por el dinamismo del cayeyano y la simpatía de la anfitriona de “La casa de los famosos” para presentar la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2023.

Ayer en la tarde, antes de partir al Watsco Center en Coral Gables, Florida, donde se celebrará la fiesta musical, El Nuevo Día conversó con Carlos Adyan y Gállego para conocer todos los detalles de la trigésima entrega de galardones. La emoción y el entusiasmo en ambos talentos era evidente.

PUBLICIDAD

“Ay, (estamos) felices, contentos y emocionados con esta gran oportunidad. Ya, para mí, el tercer año haciendo esta alfombra que me emociona tanto”, expresó el boricua, quien también celebra su primer año de noviazgo con el escritor mexicano Carlos Quintanilla.

Gállego, por su parte, se describió igual de feliz. Su emoción, sin embargo, es doble.

“Es la primera vez que participo en los Billboard de la Música Latina. Había hecho otras promociones, pero no estos. Así que es mi primera vez y, pues, me encanta porque estoy al lado de ‘Carly’, que es mi adoración, mi compañero y mi amigo. Con Andrea (Mesa) también trabajo padrísimo y también va a estar Nacho Lozano, mi nuevo compañero de ‘La casa de los famosos’, que también me cae muy bien y que ya hemos estado conviviendo juntos”, sostuvo la animadora en entrevista virtual.

Sobre el éxito de todos los proyectos que trabajan en común, los periodistas coincidieron que se debe a la seguridad que tienen en sí mismos, el aprecio y el respeto mutuo. Esta mezcla de valores, apuntaron, es clave en la industria del entretenimiento.

“Que nos den la oportunidad de trabajar en un proyecto mas allá de lo que ya hacemos diariamente en ‘En casa con Telemundo’ nos llena el corazoncito”, comentó Carlos Adyan, quien lucirá dos cambios de ropa durante la gran noche. Uno tiene “brillantitos”, adelantó. “El otro es un poco más atrevido”, añadió.

Gállego, quien también se decantó por dos ajuares para la ocasión cuya lista de finalistas lidera Peso Pluma con 21 menciones en 15 categorías, detalló las cualidades que definen su amistad y relación laboral.

PUBLICIDAD

“¿Sabes qué es lo que me pasa con Carlos, que todo el día estamos bromeando, nos divertimos, nos enojamos, somos como amigos primos, pero cuando es trabajo, los dos estamos en la misma línea. O sea, para el trabajo somos muy exigentes, perfeccionistas”, apuntó.

/

¿Con qué propósito se cambió el color de la alfombra?, preguntó este medio.

Resulta que no existe un motivo específico por el que la producción haya decidido que la alfombra fuera azul. Los comunicadores, ocurrentes al fin, analizaron algunos ángulos.

“Pues, mira, el logo de los Billboard es azul”, “Sí, es azul, pero la esfombra es roja. Oye sí, este año es azul”, “Es por un tema de innovación”, “Para que las mujeres puedan vestir de rojo”, dijeron a modo de broma.

Aunque aseguraron estar listos para recibir a todas las estrellas confirmadas para la celebración de la música latina, Carlos Adyan y Gállego están ansiosos por ver desfilar a ciertas personalidades que, de pronto, son menos accesibles.

“Me causa mucha curiosidad entrevistar a Bad Bunny y a Marc Anthony porque tiene ahorita un tema con Pepe Aguilar, para mí, dos de los más grandes”, exteriorizó el joven presentador.

“A mí algo que me llena mucho de los Billboard es que no vemos solamente reguetón, nos damos cuenta que hay más géneros, y que hay mucho gusto por la variedad musical. Te digo la verdad, quiero entrevistar a Bad Bunny, aunque sea un ‘Hola, ¿cómo estás? También a RBD para que me cuenten el éxito arrollador que están viviendo en esta gira mundial”, dijo Gállego.

Cómo van los preparativos de la boda de Carlos Adyan y Quintanilla y los sentimientos de Gállego ante la cuarta temporada de “La casa de los famosos” sin Héctor Sandarti, los presentadores de la alfombra azul conversarán una vez se apaguen las cámaras del esperado evento musical.