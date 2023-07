El programa de Univisión “¡Siéntese Quién Pueda!” comenzará una nueva temporada con la conductora Stephanie Himonidis, mejor conocida como “Chiquibaby”, quien reemplazará al argentino Julián Gil.

En su primer día como presentadora oficial, la carismática animadora expresó su felicidad por haber logrado una nueva meta en su carrera.

“Estoy feliz. Ya estamos aquí en el estudio de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ alistándonos para el ‘show’ del día de hoy”, expresó a través de sus redes sociales.

Además, agregó: “Llegó el verano a ‘¡Siéntese Quién Pueda!’ y me he venido a echarle un poquito de calor, de fogón, bueno de por sí ya hay un montón de gente supertalentosa y superguapa y con mucha fuerza y energía positiva, pero un poquito no le cae nada mal a nadie, entonces aquí estamos”.

Aunque ya había estado en el espacio como invitada especial, Himonidis aseguró que es muy distinto estar como presentadora.

“Quieras o no es un nuevo ‘show’, es una nueva dinámica, una nueva coreografía con las cámaras. Es diferente llevar la batuta y moverlo de un lado para otro, no es tan fácil pero hay un gran equipo”, dijo.

“Efectivamente yo estaré tomando el lugar de Julián Gil por ahora, pero por algo muy positivo, por algo muy grande para él, por un proyecto muy, muy padre que él ha venido trabajando mucho tiempo y es algo que a él le llena de mucha emoción también”, explicó Chiquibaby.

La comunicadora agregó que aunque no fue fácil que Gil cediera su lugar, lo cierto es que su nuevo proyecto demanda toda su atención.

“No fue fácil el ceder el lugar por ahora, pero él me dijo que no le gustan las despedidas, porque no es una despedida, él podría regresar en cualquier momento aquí al programa, pero este proyecto le necesita su atención, así que le deseamos todo el éxito del mundo”, contó.