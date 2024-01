En agosto de 2021, Christina Applegate contó que le diagnosticaron esclerosis múltiple y relató el difícil momento que la noticia supuso para ella. La reconocida actriz de Hollywood reapareció la noche de este lunes en la 75° gala de los Premios Emmy, en el Peacock Theatre de Los Ángeles, en Estados Unidos. La intérprete de “Dead to me” protagonizó un emotivo momento en el que recibió la ovación de los asistentes y pronunció un discurso en el que no pudo contener el llanto.

“Ha sido un viaje extraño”, señaló Applegate a través de su cuenta de X, al revelar que fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021, una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central. Y agregó: “Pero, recibí mucho apoyo de personas que sé que también tienen esta afección. Ha sido un camino difícil, pero, como todos sabemos, sigue. Como dijo uno de mis amigos, ‘nos despertamos y tomamos las medidas indicadas’. Y eso es lo que hago”.

Este lunes por la noche, Applegate reapareció en la 75° gala de los Premios Emmy, que tuvo lugar en Los Ángeles, para anunciar a la ganadora del galardón a “Mejor actriz de reparto en serie de comedia”. Con un vestido de terciopelo rojo y el apoyo de un bastón, ingresó al escenario dal lado del conductor Anthony Anderson.

PUBLICIDAD

Al verla, todos los asistentes se levantaron de sus asientos y comenzaron a aplaudir al unísono, en medio de una ovación que emocionó a la actriz hasta las lágrimas. “Muchas gracias. ¡Dios mío, me están avergonzando por completo al ponerse de pie con la discapacidad que tengo!”, señaló, lo que generó la risa del público.

Los asistentes a la gala de los Premios Emmy, que se postergó previamente debido a la huelga del sindicato de guionistas, actores y actrices de Hollywood, volvieron a aplaudir a la protagonista de “Malas madres”. “Está bien... No tenemos que aplaudir cada vez que haga algo”, expresó en tono de broma.

Applegate anunció a la ganadora del galardón a Mejor actriz de reparto en serie de comedia, que fue otorgado a Ayo Edebiri por su trabajo en “The Bear” (Star+). De hecho, ella también fue nominada al Emmy como “Mejor actriz de comedi\ por su papel protagónico en “Dead to me”, pero se lo llevó Quinta Brunson por “Abbott Elementary”.

Al final de la 75° gala de los Premios Emmy se celebró un “In Memorian” en homenaje a Matthew Perry, quien murió el 28 de octubre de 2023. El emotivo acto contó con la interpretación del cantautor estadounidense Charlie Puth de la melodía de la intro de “Friends”, “I’ll be there for you”.

Luego, todos los asistentes a la ceremonia presenciaron una secuencia de imágenes que recordaron la vida del icónico actor de “Friends”, quien también participó en producciones al lado de Bruce Willis, Salma Hayek y Zac Efron; entre otros.

PUBLICIDAD

El homenaje también estuvo destinado a otras personalidades del mundo del espectáculo, entre las que figuraron Barbara Walters, Bob Barker, Pee Wee Herman, Paul Rubens, Kristey Alley, Harry Belafonte, Angus Cloud, Suzanne Somers y Brooklyn Nine.