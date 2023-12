Las noticias relacionadas a “La casa de los famosos” no se detienen. Las señales más recientes sobre uno de los posibles confirmados llegan desde El Salvador.

Se trata del influencer salvadoreño Salvador García, mejor conocido como “Salvita”. Desde el aeropuerto, con maletas en manos, el amante de los concursos de belleza, publicó un contenido en sus historias de la red social Instagram donde expresó algunas pistas.

“Chicos, ¿cómo están? Les tengo una noticia, que yo, Salvador, voy a necesitar de su apoyo. O sea, voy a necesitar que estén pendientes de lo que voy a hacer y que, obviamente, van a votar por mí. Ahora sabrán de qué estoy hablando. Ya viene, ya viene”, dijo entre risas.

Salvita publicó el mismo video en el “feed” de Instagram, sin embargo, lo borró al poco tiempo. La mayoría de los comentarios de sus seguidores era positivos y afirmaban que sería otro de los confirmados del “reality show”.

El missólogo saltó a la fama en el 2020 tras publicar sus buenas pasarelas junto a las aspirantes de Miss Universe 2020. Según contó en una entrevista con El Nuevo Día, ese año recaudó $8,000 –a través de las donaciones de sus seguidores- para cumplir su sueño de ver la competencia en directo y a todo color.

“La primera pasarela fue en el 2019 con una chica de Puerto Rico, con Madison (Anderson Berríos). De repente se volvieron virales y de ahí toda la gente me comenzó a pedir que hiciera pasarelas. Después, en el 2020, las chicas me decían que querían hacerla y en el 2021 se volvió a repetir. Las hicimos con ellas, pero un poquito mejorcitas porque yo no soy ‘coach’ de pasarela, yo hago mi garabato ahí”, dijo el enérgico salvadoreño.