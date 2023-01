Después de 71 años de historia, el concurso internacional de belleza femenina, Miss Universe, todavía es un evento de culto. La popular ceremonia, además, dejó de ser solo un acontecimiento anual televisado a nivel mundial para convertirse en una competencia donde las aspirantes a la corona deben resaltar otras cualidades más allá de su atractivo físico.

Detrás de la pasarela, los “looks” y todo el glamour que acompaña al recientemente denominado segundo “Mundial”, están los “missólogos”. Es decir, los encargados de investigar -de manera profesional- los concursos de belleza para emitir sus críticas. Esto, además, les concede el poder y la credibilidad para dar a conocer públicamente sus pronósticos y hasta quiénes serán las posibles ganadoras.

Como todo en la vida, el camino para llegar a ser un aliado del universo de la belleza no es fácil. Requiere constancia, sacrificios y “ser atrevido”, según el salvadoreño Salvador García, mejor conocido como “Salvita”, quien en el 2021 recaudó $8,000 –a través de las donaciones de sus seguidores- para cumplir su sueño de ver la competencia en directo y a todo color.

Desde entonces, Salvita se ha convertido en un referente. De igual forma, gracias a su personalidad, conquista el corazón de todas las beldades que se encuentra a su paso. De esta manera, quien suma más de 145 mil seguidores en Instagram, tiene acceso a información confidencial como la hora de llegada de las candidatas al país sede.

En entrevista con El Nuevo Día, desde Nueva Orleans, donde se celebrará Miss Universe 2022 este sábado, 14 de enero, el missólogo contó cómo surgió la iniciativa de realizar las pasarelas improvisadas que han dado mucho de qué hablar los pasados días.

“La primera pasarela fue en el 2019 con una chica de Puerto Rico, con Madison (Anderson Berríos). De repente se volvieron virales y de ahí toda la gente me comenzó a pedir que hiciera pasarelas. Después, en el 2020, las chicas me decían que querían hacerla y en el 2021 se volvió a repetir. Las hicimos con ellas, pero un poquito mejorcitas porque yo no soy ‘coach’ de pasarela, yo hago mi garabato ahí”, dijo el enérgico salvadoreño.

Emocionado, García detalló que desde que llegó a The Hyatt Regency New Orleans el 2 de enero, casi no ha salido de las instalaciones de la hospedería oficial del concurso por estar pendiente a las reinas de belleza. También enfatizó que su intención no es robarles la atención a las concursantes.

“Al final (de las publicaciones) he leído muchos comentarios negativos sobre algunas candidatas, y no es para eso. Entonces yo me siento súper feliz cuando hablan bien de las chicas, independientemente del país que sea, porque yo soy bien latino y apoyo a todas las latinas”, exteriorizó.

Para esta ocasión, varios diseñadores de moda de todo el mundo decidieron auspiciar a Salvita con algunos atuendos. Entre ellos, se encuentra el puertorriqueño José Raúl. Gracias a este gesto, reveló el missólogo, ha podido combinarse con varias de las competidoras para la pasarela.

El experto en certámenes de belleza no se atrevió a revelar sus cinco competidoras favoritas para ganar el título de la mujer más bella del universo este año. El creador de contenido dijo que es la pregunta más difícil que le han hecho por los pasados días.

“Tú sabes, como me sigue gente de tantos países, es bien difícil. No tenemos una ganadora hasta el día de hoy y cada vez que sale una es una cosa de locos. Ver a todas esas niñas bajar, ya no sabes cuál te gusta más. Aunque sí tengo que decir que Puerto Rico está dando la batalla. Ayer fue una las mejores vestidas, verla bajar con ese vestido verde brilloso. Es una chica que proyecta, una chica que proyecta elegancia”, apuntó.

Salvita agregó que las 84 candidatas tienen las mismas posibilidades de ganar desde el día que fueron coronadas en sus respectivos países. “Más ahora, que los concursos de belleza también han cambiado”, afirmó.

Sin embargo, sobre Ashley Ann Cariño Barreto, el missólogo resaltó que “se ha preparado y lo ha trabajado. También he visto que la organización de Puerto Rico ha trabajado muy de cerca con ella”, comentó mientras expresaba su amor por la isla.

¿Cuál es la cualidad más fuerte de nuestra representante?, preguntó este medio. Salvita, al igual que la mayoría de los expertos en la materia, respondió: “Sin miedo a decírtela, la cualidad más fuerte de Ashley es que a esa niña la vemos calladita, pero cuando se sube al escenario, se crece y se convierte en una de las favoritas de todos los portales”.