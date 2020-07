“Manual para Galanes”, una comedia romántica donde Jonathan Islas da vida a “Kike” un joven de barrio que no tiene educación y se dedica a robar, es el nuevo proyecto del actor mexicano, quien ha protagonizado varias telenovelas que le han dado la vuelta al mundo.

Su personaje es un de mujeriego que no tiene sentimientos, “un macho alfa” que se matricula en la escuela de “Manual para galanes” porque cree que es una buena oportunidad para pulirse, tener buenos modales, tener valores, conseguir novia y aprender a enamorarse de corazón.

“Es un proyecto que traerá muchas risas y diversión a nuestro público. Desde que me llegó el guion me encantó la historia. Manual para galanes es una comedia que cuenta la historia de Yair y sus alumnos. Un gurú del amor, poseedor de un manual para convertir hombres fracasados en el amor en auténticos galanes, cosa que él no ha podido ni siquiera lograr en su vida personal. A este maestro le llegan cinco alumnos bastantes peculiares quienes serán un gran reto para sus habilidades”, explicó Islas, quien a lo largo de su trayectoria actoral ha trabajado en producciones de ficción en Colombia, México, Miami, Puerto Rico y Cuba, entre otros países.

En la historia, Islas comparte créditos con Armando Hernández, Dolores Heredia, Martín, Altair Jarabo, Litzy Domínguez, junto al joven actor José Lombana.

La serie fue escrita por Juan Andrés Granados ("La Ronca de Oro") y Luis Gamboa ("Paquita la del Barrio") y dirigida por Luis Alberto Restrepo ("Bolívar: una lucha admirable", "Alias J.J") y Alfredo Hueck ("Lady in White", "Sunflower"). La producción general está a cargo de Rosmary Muñoz ("Narcos Colombia").

El público puede seguir a Jonathan Islas y PANTAYA a través de sus redes sociales Instagram @JonathanIslasOficial, @StreamPantaya, Twitter @JonathanIslas @StreamPantaya