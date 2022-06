El presentador de televisión chileno, Rafael Araneda, quien junto a Ana Patricia Gámez, modera el programa de parejas “Enamorándonos” de Univisión, acudió a sus redes sociales para informar la razón por la que se ausentará durante los próximos días en el espacio. El comunicador de 52 años causó preocupación entre sus seguidores tras publicar una fotografía desde la cama de un hospital.

“¡Hola a todos! Lo primero es desearles un feliz Día del Padre. Les cuento de mi ausencia en ‘Enamorándonos’ y en Radio Pudahuel. Ya me venía sintiendo mal, y con un dolor fuera de lo común en mi garganta el miércoles pasado”, comenzó Araneda.

A modo de resumen, luego de que lo hospitalizaran para ser tratado de una infección y deshidratación, el animador reveló que su doctor descubrió un pólipo que hubo que extirpar el pasado sábado. De igual manera, para tranquilizar a sus fanáticos, Araneda incluyó que la operación se realizó con éxito.

“Nada para alarmarse, ni exagerar, es algo que conoce mi cuerpo ya que hace años ya me habían operado de lo mismo. Por alguna condición de mi sistema y producto de mis hiperalergias, que esto se repitiera con los años. Y así fue, y aquí vamos”, manifestó.

Además de agradecer las muestras de cariño, apoyo y preocupación, Araneda enfatizó que se encuentra “mejor”, “adolorido, pero bien” y “superbien atendido y rodeado de cariño”. “Esto es solo para que sepan por qué no me verán algunos días y si me ven, será al estilo cine mudo”, dijo a modo de broma.

En un día, la publicación del carismático presentador cuenta con más de 43,000 “me gusta” y cientos de mensajes de apoyo y buenos deseos. Entre ellos se destacan los de Christian Daniel, Gricel Mamery y Karina Banda.

“Mi ‘bro’, feliz Día de los Padres, y recupérate pronto. ¡Abrazo!”, expresó el intérprete de “Si Pudiera”. Mamery, por su parte, escribió: ¡Que te recuperes prontito! A mi papá, que era locutor, lo operaron de eso mismo. Mucha salud”. Su excompañera de labores y esposa del boricua Carlos Ponce, Banda, comentó: ¡Ánimo! Un abrazo, mi Rafa”.