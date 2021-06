Desde el lado de la solidaridad, así era vista la adopción por el presentador de televisión Rafael Araneda, algo que no tenía tan presente, pero que nunca llegó a descartar. Sin embargo, hace tres años experimentó lo jamás pensado: la adopción desde el amor y la conexión.

Aquel hogar del también periodista chileno parecía estar definitivamente compuesto por sus cinco integrantes: él, su esposa Marcela Vacarezza y sus tres adolescentes: Vicente, Florencia y Martina. Una familia que creía que estaba completamente armada y encaminada.

Sin embargo, en su caminar como familia, faltaba un integrante que les completaría y ayudaría a vivir ese amor familiar desde otra dimensión. Yacía en una cuna del hogar de la Fundación Santa Clara, donde se dio ese primer encuentro. Allí no habían llegado con la intención de adoptar, sino que estaban de visita para cumplir con una labor comunitaria asignada por el colegio a una de sus hijas.

A Benjamín Rafael -como luego fue nombrado- lo conocieron a los tres meses de nacido, un niño con procedencia de Haití que nació en Chile. En ese instante, desde que su esposa lo vio y lo tomó en brazos, se dio un vínculo asombroso, según cuenta el carismático presentador del programa ”Enamorándonos USA”, que se transmite por TeleOnce.

“Cuando nosotros conocimos a Benjamín, nos sucedió algo que es inexplicable, que no tiene racionalidad alguna. Es una sensación de que “este hijo es mío”. La racionalidad te dice, esto es imposible que sea así. Pero tú dices “sí, este es mi hijo”. O nosotros nacimos en un lugar equivocado o él nació en el lugar equivocado y la vida se encargó de juntarnos en algún momento, o el sistema falló en algo, pero que finalmente se recompuso y nos encontramos”, dice con franqueza el también locutor sobre su hijo que recién cumplió 3 años.

“Ese vínculo nace apenas lo vimos, apenas lo conocimos. Ese vínculo nace al instante, esa química siempre estuvo presente y no fue desde la solidaridad. Marcela tuvo una reacción muy de mujer, de protección, muy de madre, muy de animal. A mí también me pasó, de decir ‘este es nuestro hijo’. Aquí hay algo. Lo mismo les sucedió a mis hijos. No hubo nada que conversar, no hubo nada que analizar, no hubo que poner ningún punto racional sobre la mesa”, narró Rafael, quien a pesar de que ser papá es uno de los roles que más disfruta, también es uno de los que más le estresa, en el buen sentido.

Y es que este padre que goza de hacerles bromas a sus hijos, aunque quisiera hacerse cargo de todo al ser muy controlador y protector, no solo con su familia, sino también con su forma de trabajar, es consciente de que no puede hacerlo y permite que sus hijos vivan sus propias experiencias.

“A todos los padres nos duelen mucho las pequeñas tristezas o los fracasos de nuestros hijos, por los que van a tener, y por pequeños que sean y son cositas que a todos nos ha sucedido, cuando les pasan, uno las resiente. Es como si te hicieran una herida y eso evidentemente uno tiene que aprender a que se equivoquen, a que se caigan, a que la vida no es fácil”, añadió.

Tras concluir legalmente un largo proceso de adopción de dos años, en los que se mantuvieron como cuidadores de su cuarto hijo a quien amorosamente le llaman “Benjie”, en septiembre pasado el matrimonio por fin pudo presentar al nuevo miembro de la familia a través de las redes sociales. Era una realidad que vivían y deseaban compartir, pero que no podían hacerlo hasta tanto no se culminara el proceso para así cumplir con la ley y con el bienestar del niño, lo que resultó ser muy doloroso. En su día a día, una familia enorme, compuesta también por amigos y compañeros de trabajo, se sumó a guardar este secreto lleno de amor.

“Lo curioso de esto era que teníamos que ocultarlo. Eso era lo que dolía, ese era el dolor. Sacábamos una foto y teníamos que ocultarla. En mi vida no tengo nada que ocultar. Ni Marcela, ni mis hijos, ni nuestras respectivas familias”, aseguró el presentador, a quien vemos a través de la pantalla siendo espontáneo, con sentido del humor y con una sensibilidad que le distingue. Es el mismo que procura que su residencia se mantenga con una energía positiva y activa.

Para Rafael, la adopción es muy válida en todas sus formas y resalta a aquellos que lo hacen por la solidaridad, por no haber podido tener hijos o por sentir la necesidad de hacer familia. Para él, todas las razones son válidas, honorables y respetables. No obstante, reitera que no fue ninguna de esas razones por las que adoptaron a Benjamín.

“No había opción. Nosotros vimos a este niño, pero ¿qué es esto? No tiene explicación. Si bien estuvo el tema de la adopción en mi hogar era desde la solidaridad, y lo nuestro no tiene que ver en nada con solidaridad. Tiene que ver con que es nuestro hijo, con que es nuestra vida, con que su piel es de otro color, pero yo la considero mi piel, sus rasgos yo los considero mis rasgos, su pelito que es absolutamente distinto al nuestro yo lo considero el mío... Son cosas que no tienen nada que ver con lo que alguna vez analizamos”, manifestó.

Según el comunicador, la llegada de Benjamín le añadió una dimensión distinta al hogar de los Araneda Vacarezza, desde el respeto y la admiración hacia su pareja y el amor entre esta familia de seis.

“Cuando uno observa a su mujer comportándose en otras situaciones, a la altura como uno siempre lo hubiese soñado o de manera espectacular como jamás lo soñó, eso te da admiración. Y el amor es eso, admirar. Es mirar hacia arriba a la pareja, a los hijos. Porque la vida te va moviendo por diversos escenarios y hay que saberlos sortear. Por lo tanto, creo yo que evidentemente este escenario maravilloso nos ha hecho a todos navegar por unas aguas desconocidas, pero que las hemos podido sortear muy bien y hemos sabido navegar con vientos a favor y vientos en contra”, explicó.

En la conversación, Rafael recuerda perfectamente las palabras que pronunció su hermana frente a la jueza en la corte, a donde hubo que ir varias veces para lograr la adopción, sobre cómo definía la relación de Benjamín con el resto de la familia.

“Ella dijo: ‘Benjamín salió a encontrarlos a ellos en el camino de la vida. Ellos tenían una vida súper armada, con hijos adolescentes bien formados y educados cada uno en su camino, con una independencia como pareja que se la podría soñar cualquier pareja, y llega este torbellino de amor’. Y nos hemos encontrado en el camino. Creo que es una linda definición la que hizo”, compartió.

Mientras acepta que quisiera mejorar muchas cosas al considerarse un padre imperfecto, indica que siente que siempre podría dar más a los hijos y la familia.

“Yo por lo menos siempre me siento en deuda, y son muchas... Creo que podría tener más tiempo que esta disposición de calidad. Me falta cantidad y pienso que la cantidad es tan importante como la calidad. Sin lugar a dudas es una excusa decir que la calidad hace la diferencia versus la cantidad. Yo creo que la cantidad es muy buena también. Tengo una deuda que la ha suplido muy bien Marcela, pero hablando de mí como padre, la vida me ha dado muchos beneficios que representa unos cuantos costos”, plantea.

En la conversación con Rafael, le solicitamos que nos describiera brevemente esa cualidad particular de cada uno de sus hijos. “Martina es la intelectual de la familia, aporta racionalidad y estudios. Florencia es como el cascabel de la familia, así está todo el día, los brillos cosa así. Vicente es el amigo que todos quisieran. Benjamín es el más pequeño, el regalón, el mimado”, responde el padre de cuatro, quien este próximo Día de los Padres lo celebrará en Chile, al lado de su madre, a quien no ve hace más de un año a causa de la pandemia.

Mientras, el presentador disfruta del receso del programa Enamorándonos en lo que se prepara para la próxima temporada que inicia en agosto, junto a la nueva presentadora Karina Banda, aprovecha para estar más tiempo al lado de su familia. Más que pedirle salud y alegría a la vida, Rafael da gracias porque con él y con su entorno la vida se ha portado “muy, pero que muy bien”.