Cristina Porta revela el motivo por el que terminó su amistad con Patricia Corcino

“Me esperaba que iba a ser un viaje que marcaría mi vida, pero no imaginaba esto de Puerto Rico. Desde que pisé el aeropuerto, la gente se me acercaba, pero en plan bonito, un cariño de verdad. (Me reconocieron) súper rápido, iba con una gorra y todo, es increíble. Es verdad que en España somos mucho más fríos y a lo mejor me están conociendo, pero no se acercan”, expresó.