Daniela Castro se convierte en la primera eliminada de “Top Chef VIP 3”

La noche del lunes, 27 de mayo, Daniela Castro no logró enamorar con su plato a los jueces en la prueba de eliminación, por lo que fue eliminada del “reality show” que se transmite por Telemundo.

“Queridos chefs, ha sido un placer conocerlos. Les agradezco todo, lo bueno, lo malo y sus consejos. Ni modo, me tocó perder ”, expresó entre lágrimas la actriz mexicana, quien se encontraba participando en compañía de su hija, Danka Castro.

Para la temida prueba de eliminación, a las celebridades que no lograron salvarse durante las pasadas pruebas de inmunidad les fueron entregadas unas misteriosas cajas para comenzar a cocinar. Sin embargo, todas incluían los mismos ingredientes con el fin de preparar una chuleta de cerdo.

“Nunca me imaginé que iba a ser la primera eliminada. Duele, pero no pasa nada, guste o no, estoy eliminada”, agregó la reconocida villana de telenovelas.