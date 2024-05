Primer plato de Rosie Rivera en “Top Chef VIP 3” emociona hasta las lágrimas a los jueces

View this post on Instagram

“Tenía como siete u ocho años, mi hermana hacia este platillo cuando yo iba a su casa, siempre se lo pedía. Un día estaba en su casa, no había carne y le pedí carne. Empecé a escuchar que ella y su esposo se empezaron a pelear, que tristemente era común, ni me asusté”, contó ante la mirada de los jueces.

Cabe mencionar que la empresaria de 42 años compartió su historia en sus libros “My Broken Pieces: Mending the Wounds From Sexual Abuse Through Faith, Family and Love” y “Retoma tu poder”.