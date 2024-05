Conoce a Rosie Rivera, la hermana de Lupillo que competirá en “Top Chef VIP 3”

Rosie, al igual que la mayoría de los que componen la dinastía Rivera, posee uno de los pasados más mediáticos y escandalosos de la industria del entretenimiento hispana. El paso por la televisión de la menor de cinco hermanos, de 42 años, la ha llevado a distintos programas tipo “reality shows”: “I Love Jenni” en el 2012 y “Rica, famosa, latina” en el 2014. Incluso, ha contado sus vivencias personales y escándalos a través de un libro llamado “My Broken Pieces: Mending the Wounds From Sexual Abuse Through Faith, Family and Love”.