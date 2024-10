Aprieta la competencia al mediodía en la televisión boricua: conoce el nuevo programa

“Vengo del mediodía y me conozco el formato. Trabajé diez años al mediodía en Wapa y llevo 15 en los medios de comunicación. Cuando me reuní en WIPR para otra producción me dijeron: ‘¿por qué no hacemos un mediodía?’ Claro que dije que sí. Es lo que quería hace cinco años. Me reuní con el equipo de trabajo y lo desarrollamos. Estoy feliz y entusiasmado con el regreso de Jesse Calderón que fue el rey del mediodía por diez años. Junior Álvarez también trabajó muchos años en este horario y venimos con experiencia. Esto no es un programa improvisado. Junior va a trabajar toda la parte de la comedia y me desligó de esa faceta”, explicó Beauchamp, sobre el nuevo proyecto televisivo en que además de animador es productor.