La presentadora de televisión y radio Deddie Romero vislumbra su boda como una gran celebración de amor entre amigos y buena música, por lo que su vestido de novia no será uno clásico, ni formal, sino de pura fiesta.

A días de aceptar unir su vida nuevamente en matrimonio, con su prometido Richard Báez, el próximo 16 de junio en una ceremonia en la Fundación Luis Muñoz Marín en San Juan, Deddie asistió a la boutique del diseñador Gustavo Arango en The Mall of San Juan para ultimar detalles del vestido de la boda, tomarse nuevas medidas y seleccionar con precisión las telas.

El Nuevo Día la acompañó en su visita a la elegante boutique y de entrada, aseguró que el vestido no será blanco ya que no se vislumbra en ese tono y tampoco Arango lo contempló para ella.

“Mi deseo es estar cómoda el día de la boda. Me veo glamorosa y bonita. Gozando el party en todo momento. No quiero casarme de blanco y no se lo tuve que decir a Gustavo porque él lo sabía. Realmente Gustavo ha hecho lo que quiera y es quien me ha propuesto todo… yo me dejo llevar. Gustavo es el que manda en esta relación”, mencionó entre risas la comunicadora quien es madre de dos: Didi Romero (actriz y cantante) y Samuel.

El diseñador respondió que lo que pretende diseñar para Deddie “es un vestido que grite celebración y proyecte sensualidad”.

“La boda de Deddie es una gran celebración. Es importante saber qué tipo de boda es. Los mejores amigos de ella se reúnen para ser parte de este proceso y suceso importante de su vida. Por lo tanto, no puede ser un traje gigantesco, ni muy formal, que sea cómodo porque vamos a bailar en esa boda. En estos elementos puede haber un factor grande que no necesariamente sea el vestido, puede ser el velo que le da un toque catedral y todo lo demás siluetas pegadas a su cuerpo. (El vestido) es lo que ella es, en un su ADN. A estas alturas, lo que las mujeres quieren es verse joven, flaca y sexy. Ella debe proyectar sensualidad porque eso es ella. Todos esos elementos van a estar presentes en su vestido”, explicó Arango, quien hace dos años contrajo matrimonio por lo que enfatiza que la prioridad de los novios es gozarse el evento plenamente.

La presentadora de “PR en vivo” de TeleOnce exhibe una nueva figura al lograr rebajar cerca de 20 libras luego de ingresar al programa de televisión, por lo que el vestido que usará según el diseñador será ceñido para resaltar la silueta de la hija de la veterana percusionista y directora musical Sonia López.

La locutora del programa “El Relajo Matutino de La X” de la emisora La X afirmó que su pérdida de peso ha sido gradual durante los últimos meses y que no responde estrictamente a los preparativos de la boda. Eso sí, el diseñador añadió que por su experiencia las novias rebajan al menos cinco libras a días antes de la boda.

El diseñador Gustavo Arango con uno de los diseños propuestos para la presentadora. david.villafane@gfrmedia.com (David Villafane/Staff)

El vestido de novia que diseña Arango se inclina por tonos claros que vayan acorde con el estilo “Boho chic”, una de las tendencias actuales en las ceremonias nupciales. El diseñador desea resaltar el tono de piel de la artista en sintonía con un diseño que destaque principalmente su figura.

23 de Mayo del 2023 The Mall of San Juan Atelier del diseñador Gustavo Arango quien. Diseñara. El vestido. Para Deddie Romero para su boda david.villafane@gfrmedia.com (David Villafane/Staff)

A días de la boda, la locutora admitió que los nervios y la ansiedad comienzan a sentirse. El vestido es lo menos relevante para ella a nivel de estrés, ya que dijo que confía plenamente en el criterio y profesionalismo de Arango.

“Tengo nervios y es que soy perfeccionista y quiero hacer una fiesta espectacular. Entonces nos ponemos creativos y empezamos a inventar y entonces aumentan los nervios”, sostuvo la presentadora.

Uno de los momentos que atesorará la eterna “Salserita” sobre su boda es que al ser huérfana de padre, su hermano es quien la va a entregar. El tener a toda su familia unida es una gran satisfacción para ella, quien reconoce que su dos hijos y su madre están listos para la fiesta.

“En mi familia y amigos hay una emoción bien grande por la celebración y eso es lo que me tiene más emocionada, que todos estamos en la misma onda”, subrayó Deddie, quien tendrá en el séquito nupcial a Suzette Bacó y Sonya Cortés como parte de las damas de honor y Milly Cangiano será la “Flower Girl”.

Deddie Romero, Sonia López y Didi Romero son tres generaciones de artistas en una misma familia. (Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media). (Ramón "Tonito" Zayas)

Deddie y Arango coincidieron en que sus respectivas parejas le reconocen ser ellos mismos en todo momento. La comunicadora y el diseñador se describen como personas muy creativas y dinámicas y sus parejas son el complemento para alcanzar “un balance en la relación”, mencionó el diseñador.

“Lo mejor de estar con Richard es que he sido yo en todo momento y a Gustavo le pasa lo mismo lo dejan ser. Eso es fundamental en una relación”, añadió Deddie quien lleva cinco años de relación con Richard a quien conocía desde la juventud pero nunca se había fijado en él hasta que le llegó el flechazo. El año pasado Richard le propuso matrimonia a la artista durante la visita a la Basílica de San Pablo en Roma.

Para la presentadora que estuvo casada en dos ocasiones anteriores, con los padres de sus dos hijos, el volver a dar el “sí” no ha sido una determinación difícil. Al contrario, para ella dar el paso es parte de la evolución y del compromiso en pareja.

“La gente se sorprende con el hecho de que me vuelva a casar. La gente me pregunta ‘¿estás segura de lo que quieres hacer?’ Mi respuesta es por qué no hacerlo. Si somos felices. La gente ve el matrimonio como algo negativo cuando no lo es. Hay que enseñarle a la gente que el compromiso que uno tiene en una relación es el mismo estés casado o no. El respeto es desde el día que comienzas esa relación. Ese respeto no cambia. La boda la veo como una gran celebración de lo que nosotros estamos viviendo como pareja y es el compromiso que haremos también ante nuestros amigos y familiares”, concluyó la presentadora que una semana antes de la boda debe regresar al atelier del diseñador para el entalle final del vestido.