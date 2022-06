El comediante y presentador de Telemundo, Raymond Arrieta, anunció esta tarde durante la transmisión del programa “Día a Día”, la edición 14 de la caminata “Da Vida” a beneficio de los pacientes de cáncer del Hospital Oncológico de Puerto Rico. Al igual que en ocasiones anteriores, fue Plinia Palerm quien reveló la noticia y ofreció otros detalles.

A solo un año de llegar a la meta de 15 caminatas consecutivas, Arrieta, junto al equipo que lo ha acompañado desde que nació la iniciativa, comenzarán la ruta en el pueblo de Humacao el 3 de agosto. Cinco días más tarde, celebrarán haber cruzado la meta en Carolina.

Según Palerm, quien “vive en Puerto Nuevo”, la décimo cuarta edición de “Da Vida” será completamente presencial.

El año pasado, a pesar del reto provocado por la pandemia del COVID-19, el evento logró recaudar $1.9 millones.

“Llegamos ya… cinco días caminando como le prometimos al Hospital Oncológico, que queríamos hacerlo para seguir su tratamiento, para llevarles esperanza”, expresó el artista al culminar su recorrido e integrarse con sus compañeros del programa “Día a Día”, que dedicó parte de su transmisión desde el lugar de llegada.

“El segundo día de la caminata yo llegué a casa y le dije a mi esposa que no podía más, que iba a parar, que no podía más”, confesó Arrieta al punto de las lágrimas en aquel entonces. “El tercer día cuando caminé de Hatillo a Arecibo me pompié, la gente me ayudó, el cariño del pueblo, lo pudimos lograr. Desde ahora les digo que el año que viene vuelvo a caminar nuevamente”, aseguró el filántropo.

El presentador adelantó los planes de retirarse en la caminata número 15, que será en 2023.