El comediante y presentador de televisión Raymond Arrieta sumó esta tarde otro motivo para celebrar y brindar en Nochebuena. Durante la transmisión del espacio televisivo de Telemundo, “Día a Día”, se dio a conocer que la caminata “Da Vida en Navidad” superó el millón de dolares en recaudos.

Junto a sus compañeros Dagmar Rivera, Gil López, Nelson Del Valle, Carlos Ramírez, Noelian Ortiz y Luis Enrique Falú, el también anfitrión de “Raymond y sus Amigos” develó la cifra. El gran evento, que comenzó el 13 de diciembre y se extendió hasta el día 17, reunió un total de $1,901,871.05 para los pacientes del Hospital Oncológico.

Tradicionalmente, la caminata se celebra en junio. Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19, en el 2020 se realizó en octubre y de una forma diferente. No obstante, el evento cumplió su cometido y logró recaudar más de $1,190,000.

“Llegamos ya… cinco días caminando como le prometimos al Hospital Oncológico, que queríamos hacerlo para seguir su tratamiento, para llevarles esperanza”, expresó el artista al culminar su recorrido e integrarse con sus compañeros del programa “Día a Día”, que dedicó parte de su transmisión desde el lugar de llegada.

“El segundo día de la caminata yo llegué a casa y le dije a mi esposa que no podía más, que iba a parar, que no podía más”, confesó Arrieta al punto de las lágrimas en aquel entonces. “El tercer día cuando caminé de Hatillo a Arecibo me pompié, la gente me ayudó, el cariño del pueblo, lo pudimos lograr. Desde ahora les digo que el año que viene vuelvo a caminar nuevamente”, aseguró el filántropo.

El presentador adelantó los planes de retirarse en la caminata número 15, que será en 2023, y para la que considera una ruta de San Juan a Ponce. “A ver quién se atreve, y vamos a llevar ese dinero al hospital”, retó.