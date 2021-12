Tras un intenso primer día en el que recorrió casi ocho millas y con poco tiempo para recuperarse, el actor Raymond Arrieta recorrió unas nueve millas en el segundo día de la caminata “Da vida en Navidad”, desde el Balneario de Carolina, hasta el Parque Luis Muñoz Marín, en San Juan.

A pesar de algunos dolores que siente en los talones de ambos pies, Arrieta está más que comprometido con la causa a beneficio del Hospital Oncológico de Puerto Rico. “No me duele nada más, así que vamos poco a poco. El dinero había que buscarlo, el dinero estaba pendiente y si no hacíamos esto antes que finalizara el año, pues perdíamos ese dinero para el hospital. O sea que teníamos que caminar antes que se acabara este año”, explicó el artista desde el balneario de Isla Verde, minutos antes de comenzar a caminar.

Para el comediante esta edición navideña representa volver a tener contacto con el público en la calle, pero debido a la pandemia han tenido que tomar medidas de distanciamiento social para cuidar a todos los asistentes. Aunque le encanta compartir con el público, todavía se siente un poco raro. “Caminar con gente de nuevo se siente bien raro, porque estamos como desubicados. Como que a veces cometemos errores en el grupo de producción y los voluntarios, pero estamos cogiendo el paso y el ritmo”, añadió el actor quien el año pasado tuvo que celebrar este evento de forma remota desde los estudios de Telemundo. “Lo importante es que estamos aquí. Qué bueno ver tanta gente que no veíamos hace tiempo, por cuestión de la pandemia. De verdad que caminar con mis amigos aquí es muy bonito”.

PUBLICIDAD

A pesar de solo llevar un día caminando, ya ha tenido un sinnúmero de momentos especiales. Aunque, según confesó, lo más que se le ha quedado marcado en su mente es la buena actitud de las personas. “Me quedo hasta ahora con el cariño en las caras de la gente. Me sorprendió mucho ayer ver a las abuelitas, como digo yo, tirando el dinero desde los balcones de los edificios y cómo salían a recibirnos los niños en que estaban en cuidos”, detalló el actor principal de la comedia “Raymond y sus amigos”.

Raymond Arrieta fue acompañado por un sinnúmero de personas desde que comenzó a caminar en el balneario de Carolina durante el segundo dia de "Da vida". (VANESSA SERRA DIAZ)

Como en años anteriores, el comediante siempre está acompañado por varias personalidades que se solidarizaron con la causa. Por ejemplo, el primer día dijeron presentes el pelotero Eddie Rosario, que recién se coronó campeón con los Atlanta Braves, y Álex Cora, dirigente de los Boston Red Sox. Arrieta espera la presencia de más personalidades en los próximos días, como Oscar Serrano, que participa todos los años, así como el cantante de música urbana Guaynaa, quien le indicó al actor que caminaría junto a él el viernes. “Pero no hay que ser artista para estar aquí, en mi opinión, los verdaderos voluntarios son los héroes de esta caminata”, mencionó el actor de 56 años.

Ya arrancó el 2do día de la Caminata Da Vida en Navidad Caminando con Raymond DIFERENTES MANERAS DE DAR VIDA • ADQUIRIENDO LAS CAMISAS Y GORRAS OFICIALES DE DA VIDA EN LAS TIENDAS ME SALVE – AHORA EN OFERTA ESPECIAL • DONANDO EN LA CUENTA DA VIDA EN FIRSTBANK - #8852002709 • ATHMOVIL (787)504-4454 • BANCO DE TELEFONOS DA VIDA (787)641-2226 – DESDE EL LUNES 13 AL LUNES 20 DE DICIEMBRE DE 1PM A 4PM EN DIA A DIA • LIGACANCERPR.ORG Posted by Dia a Dia PR on Tuesday, December 14, 2021

Además de estar agradecido por el apoyo que ha recibido en los pasados 13 años de parte del público en la recaudación de fondos para el Hospital Oncológico, el artista ve vital que se continúe con la iniciativa para continuar ayudando a los pacientes de cáncer en la isla. “Hace como 13 años no había mucha gente que conocía lo que era el Hospital Oncológico, ni su propósito. Y ya, gracias a las aportaciones del pueblo de Puerto Rico y el grupo de voluntarios y todos los que estamos aquí, le hemos dado más de $ 14 millones al hospital y el cambio se ha visto. Ese dinero es utilizado bien”, añadió Arrieta. “Vamos a estar aquí dos años más. Mi meta es que logremos llegar a $ 20 millones recaudados para el hospital cuando finalicemos todas las caminatas, incluyendo la de los próximos dos años”, añadió el comediante.

PUBLICIDAD

Arrieta confirmó que el cierre de la caminata, el próximo viernes, 17 de diciembre, será en el estacionamiento de la última estación del Tren Urbano en Bayamón. “Vamos a terminar en Bayamón seguro. Ramón Luis (Rivera) ya nos dijo que sí y ya no vamos a cambiar más”, concluyó entre risas.