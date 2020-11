Contrario a lo que muchos pensaron, el nuevo programa de Telemundo, “El domo del dinero”, no fue cancelado. Esta semana, el “reality” estrenó nuevo horario a las 12:30 a.m.

La competencia, donde dos equipos de participantes luchan en una variedad de retos que van desde lo físico hasta lo cognitivo, estrenó el pasado 13 de octubre y se trasmitía de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. En la costa este de Estados Unidos continúa con su horario inicial desde las 7:00 p.m.

“El domo del dinero” cuenta con la animación de la Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera y el comentador deportivo Karim Mendiburu.

“Me siento emocionada de poder ser parte de este programa, este ‘reality show’, ‘El Domo Del Dinero’, porque para los que me conocen y para los que no me conocen también, a mí me encantan las competencias. Me encantan los retos. Me apasiona mucho el retarme a mí misma para hacer algo desafiante y aquí lo vamos a poder ver”, dijo Rivera al inicio del programa.

El programa, de corte familiar, dura dos horas y presenta un nuevo formato “con lo último en tecnología multiplataforma, elementos mecánicos, carreras de obstáculos y divertidos juegos”, informó Telemundo.

Los 20 participantes estarán divididos en dos equipos, que competirán para entrar al “domo del dinero” y ganar hasta 500 mil dólares en efectivo.

“Todos los días va a haber dinero, todos los días la gente se va a meter al domo y en el domo hay mucho billete para regalar. Toma, toma por todas partes”, aseguró Mendiburu, uno de los talentos más identificables de Telemundo Deportes.