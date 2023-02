Esta noche se vivieron emociones fuertes en “La casa de los famosos 3″. Primero, el cantante y productor mexicano Juan Rivera anunció su salida del “reality show” de Telemundo para atender asuntos familiares.

Minutos más tarde, llegó la hora de conocer quién sería el sexto eliminado de la competencia que regalará $200,000 al gran ganador. En esta ocasión le tocó al “influencer” mexicano Rey Grupero despedirse del resto de los habitantes. Luis Alberto Ordaz, nombre de pila del simpático personaje, obtuvo solo el 23% de los votos positivos del público.

Por su parte, Jose Rodríguez y Diego Soldano regresaron con sus compañeros. Según los datos ofrecidos por los presentadores Héctor Sandarti y Jimena Gállego, los competidores se llevaron el 40% y 37% de los votos. Como de costumbre, la producción no especificó a quién le correspondió cada por ciento.

Esta semana, los seguidores del “reality show” dieron a conocer la “ley del villano”. Los hechos se remontan a la sexta semana de las primeras dos ediciones cuando, según los fanáticos del programa, se eliminaron las villanadas de cada temporada: Celia Lora y Niurka Marcos.

En las redes sociales, la mayoría de los comentarios son de celebración y alegría. Rey Grupero fue el causante de muchos de los conflictos de esta temporada.

“Esperé tanto por ver esta publicación. Decreto Aylín (será) la siguiente”, “Hoy se hizo justicia, señores”, “Me parece súper justa y necesaria…. Gracias por hacer valer nuestros votos”, leen algunas de las reacciones.

Temprano en la noche, Rivera reunió a sus amigos y compañeros para explicarle parte de las razones por las que se despedía del “reality show”.

“Se llegó el final. Le doy las gracias a cada uno de ustedes por dejarme vivir esta experiencia. Le doy gracias a Dios por traerme hasta aquí. Han sido momentos muy difíciles en los cuales ustedes me han levantado. Yo vine para que la gente conociera a Juan Rivera. Pensé que mi tiempo aquí sería utilizado para eso, después me di cuenta que Dios tenía algo diferente para mí y gracias a ello me encontré a mí”, dijo.