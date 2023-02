El cantante, actor y productor musical mexicano Juan Rivera abandonó esta noche “La casa de los famosos 3″ de Telemundo. De esta manera, el hermano de la fenecida cantante Jenni Rivera se convirtió en el tercer participante en renunciar a la competencia por razones externas al juego.

Antes de que Jose Rodríguez, Rey Grupero y Diego Soldano pasaran a conocer la decisión del público sobre su futuro en la competencia, Rivera compartió la triste noticia. El exhabitante, quien gozaba del cariño y respeto de todos sus compañeros, sostuvo que su tiempo en la popular mansión había terminado y que su esposa lo “necesitaba más que nunca”.

Sin entrar en detalles, el integrante de la dinastía Rivera dejó saber que Brenda Rivera enfrentaba algunas complicaciones de salud. De hecho, esta semana el cantante también ha manifestado que tiene una molestia en uno de sus oídos y que ha comenzado a perder audición.

“Se llegó el final. Le doy las gracias a cada uno de ustedes por dejarme vivir esta experiencia. Le doy gracias a Dios por traerme hasta aquí. Han sido momentos muy difíciles en los cuales ustedes me han levantado. Yo vine para que la gente conociera a Juan Rivera. Pensé que mi tiempo aquí sería utilizado para eso, después me di cuenta que Dios tenía algo diferente para mí y gracias a ello me encontré a mí”, dijo a sus compañeros quienes no pudieron contener el llanto.

La noticia dejó a los habitantes conmovidos. Sin embargo, pudieron despedirse de su compañero antes de abandonar la estructura repleta de cámaras y micrófonos escondidos para evitar complot.

Anteriormente dos participantes también abandonaron la tercera temporada del la competencia de Telemundo que regalará $200,000 al gran ganador. La primera fue la boricua Monique Sánchez, quien tomó la decisión por salud mental. Ella era una de las participantes no famosas que entró como fanática.

El segundo en abandonar por voluntad propia fue Aristeo Cázares, quien salió para resolver problemas con su antigua empresa televisora.