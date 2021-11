Lo prometieron y lo cumplieron. Esta noche, los seguidores de “La casa de los famosos”, el “reality” de Telemundo, conspiró para expulsar a la actriz y modelo peruana Verónica Montes de la competencia que regalará $200 mil al ganador.

Esta vez, el espacio, que en su versión televisiva cuenta con la animación de Héctor Sandarti y Jimena Gállego, registró la mayor cantidad de nominados en su historia para abandonar la competencia. Alicia Machado, Manelyk González, Cristina Eustace y Kelvin Noé Rentería corrieron con suerte y podrán disfrutar una semana más de los retos y ocurrencias de “la jefa”, la administradora de la propiedad, cuya identidad es desconocida.

“Sigan luchando, que viene la mejor parte. Gracias por todos sus consejos. Aprendí de todos ustedes cosas buenas como cosas malas. Gigi, te adoro. Cristina, estos días que hemos pasado juntas la hemos pasado increíble”, dijo Montes desde el estudio donde se reunió con algunos de los exparticipantes.

Desde que se dio a conocer que la artista figuraba entre los nominados de la semana, la mayoría del público en las redes sociales exteriorizó su deseo de verla fuera de “La casa de los famosos”. Esto, en gran parte, se debía a algunos escándalos que Montes protagonizó al inicio de la competencia, específicamente una traición que la modelo le jugó al actor Jorge Aravena.

El galán de novelas se convirtió en el quinto eliminado del “reality”. De acuerdo con la opinión del público, su voto para sacar al actor se debió a que no soportaron su relación con Montes.

Posteriormente, la expulsión del artista ocasionó un drama en la continuación del “show” dada la reacción de la modelo, quien al verlo partir rompió en llanto y mencionó sentirse culpable de su salida.

Sin embargo, al dejar la instalación el intérprete reconoció estar decepcionado de la manera en que Montes manejó las cosas en el “show”, pues mencionó que antes de iniciar su romance le preguntó si tenía una relación con alguien más.

“Después de un par de semanas, más o menos, me dice que sí estaba empezando a salir con alguien pero no es nada importante, que no le dio tiempo de terminar la relación... resulta que salgo y me entero que es otra cosa”, sostuvo el exparticipante en plena transmisión del programa.