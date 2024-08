El viral “Pommel Horse Guy” se unirá a “Dancing With the Stars”

NUEVA YORK — Recién salido de los Juegos Olímpicos , el medallista Stephen Nedoroscik , mejor conocido en internet como “Pommel Horse Guy”, competirá en la próxima temporada de “Dancing With the Stars”.

El joven de 25 años ganó dos medallas de bronce en París, ayudando al equipo masculino de Estados Unidos a obtener su primera medalla olímpica en 16 años, además de terminar en tercer lugar en su evento individual. Se convirtió en una estrella viral gracias a los memes de su preparación antes de competir — no, no estaba dormido — y de su transformación al estilo Superman antes de entrar en acción (se quita las gafas, tal como lo hace Clark Kent).

View this post on Instagram

“Los memes son divertidos y me encantan todos”, dijo el graduado en ingeniería de Penn State a The Associated Press en París.