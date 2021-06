El actor español Emmanuel Esparza vive la gratitud de poder protagonizar con la actriz puertorriqueña Essined Aponte en la producción “La reina de Indias y el conquistador” que transmite TeleOnce.

Para el actor fue el primer trabajo que protagonizó con una puertorriqueña y a juzgar como le fue estaría dispuesto a aceptar otros proyectos que cuenten con actores y actrices boricuas. Dijo estar encantado.

Esparza, natural de Valencia, afirmó que desde que tuvo ese primer encuentro con la actriz puertorriqueña supo que sería una gran aventura y un proyecto de calidad a la hora de colocarse en las pieles de los personajes históricos “Pedro de Heredia” y la india “Catalina”, figuras fundamentales en la fundación de ciudad de Cartagena de Indias en Colombia.

El actor español fue parte de las primeras audiciones de cuatro actrices que aspiraban el protagónico. Es por ello que pensaba que el rol principal sería para una de las actrices colombianas hasta que conoció a Aponte. Ese día supo que el papel sería para su hoy, amiga boricua.

“Creo que no había trabajado con ninguna puertorriqueña. Es la primera vez. Fue una sorpresa porque me dijeron tienes que regresar a Caracol para el casting de una puertorriqueña que va hacer la prueba. Trabajar con ella fue fantástico porque no solamente es una actriz con mucho talento, sino que es una actriz con una ilusión por su profesión muy grande, que es lo que se le tiene que exigir a una protagonista que se va a enfrentar a un rodaje de seis meses con 60 capítulos”, narró esta tarde el actor en entrevista por Zoom desde Madrid.

En el caso de Esparza su experiencia con proyectos de extensos episodios y meses de rodaje se convirtieron en apoyo para Aponte y otros actores que venían de producciones cortas o sin prisa en el rodaje.

La actriz boricua, por ejemplo, logró el papel luego de su participación en la serie “Nicky Jam: El ganador”. Aponte interpretó el personaje de “Aleysha”, una de las primeras novias del reguetonero boricua.

“Se rodaron 14 y 15 escenas diarias con doble unidad. En este proyecto no hubo días de descansos. Cuando ves un actor o una actriz con esa ilusión ves a alguien que no se va amilanar ante el reto y ella lo sacó hacia adelante. Essined es una persona que se lleva bien con todo el mundo, que intenta poner un buen rollo y es muy buena actriz. Le auguro una carrera muy buena”, indicó el actor que desea visitar Puerto Rico, ya que por lo poco que conoce de la cultura nuestra, la gastronomía “es muy parecida”.

Sobre su rol en la novela “La reina de Indias y el conquistador” y el acierto de la producción elogió que se trata de una combinación de los hechos históricos con una historia de amor entre Pedro y Catalina. El artista reconoció las licencias de los guionistas para adornar el romance entre el español y la nativa al dejar de “ser una historia de amor ’dark’”.

“Los dos, Pedro y Catalina eran de armas tomar y lo que hemos hecho es que dentro de ese escenario de fechas reales e historia contamos ese romance para que sea más apetecible”, sostuvo el actor.

El actor se encuentra en Madrid rodando una serie para Televisión Española. Vislumbra que después de un “año muy duro” con la pandemia tenga la oportunidad de quedarse más tiempo en su tierra natal para otros proyectos.

Hace tres años rodó en España la producción “Secretos de Estado” para la cadena Telecinco , producción que en la actualidad se puede ver a través de Amazon Prime. Protagonizar la serie fue un trabajo que describió como “alucinante”.

El rostro de Esparza es reconocido a su vez por su participación en la quinta temporada de “El señor de los cielos” de Telemundo. Fue el antagonista principal de la mega producción.

Sobre su vida privada reiteró que no suele dar declaraciones al respecto por respeto a su familia y a su hija, prioridad en su vida. No obstante, confirmó que sigue separado de su esposa, la actriz Cristina Warner. La pareja anunció en octubre del 2020 el fin de matrimonio, luego de 17 años juntos.