La controversia por temas de discriminación y abuso ha tocado muchísimos niveles de la sociedad. Ahora le toca el turno a Ellen DeGeneres. Según el sitio web BuzzFeed News varios empleados y ex empleados del Ellen DeGeneres Show denunciaron a la producción de un patrón de abuso verbal y laboral, así como de comentarios racistas.

Según la publicación, hablaron con un empleado actual y 10 ex empleados del programa de NBC, quienes pidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias de la producción y de otros sectores en la industria del entretenimiento. Algunos dijeron que fueron despedidos después de tomar un permiso médico o días de duelo para asistir a los funerales familiares. Una empleada afroamericana dejó el trabajo porque estaba harta de comentarios sobre su raza. Otros comentaron que también fueron instruidos por sus gerentes directos para no hablar con DeGeneres si la veían en la oficina.

En general, la mayoría de los ex empleados culparon a los productores ejecutivos y otros gerentes de mayor rango por la toxicidad del día a día, pero un ex empleado dijo que, en última instancia, es el nombre de Ellen el que aparece en el programa y “realmente necesita asumir más responsabilidad” por el entorno laboral. “Si quiere tener su propio programa y tener su nombre en el título del programa, necesita involucrarse más para ver qué está pasando”, dijo. “Creo que los productores ejecutivos la rodean y le dicen que las cosas van bien y que todos los empleados están contentos. Ella simplemente se lo cree todo, pero es su responsabilidad ir más allá de eso”, continuó.

PUBLICIDAD

Responden los productores

En respuesta a los reclamos de los empleados, los productores ejecutivos del programa Ed Glavin, Mary Connelly y Andy Lassner reaccionaron a BuzzFeed News comentando que han tomado las historias de los empleados muy en serio. “En el transcurso de casi dos décadas, 3,000 episodios y empleando a más de 1,000 personas, nos hemos esforzado por crear un ambiente de trabajo abierto, seguro e inclusivo”, dijeron. “Estamos realmente desconsolados y lamentamos saber que incluso una persona de nuestra familia de producción ha tenido una experiencia negativa. No es lo que somos y no es lo que nos esforzamos por ser, y no la misión que Ellen nos ha propuesto”.

Por otro lado, los productores quisieron dejar claro que DeGeneres no se involucra en la parte administrativa del programa. “Para que conste, la responsabilidad del día a día del show de Ellen recae completamente en nosotros. Nos tomamos todo esto muy en serio y entendemos que debemos hacerlo mejor, estamos comprometidos a hacerlo mejor, y lo haremos mejor”.

Hasta el momento, la presentadora Ellen DeGeneres no ha hecho ningún comentario sobre el tema.