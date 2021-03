De manera cotidiana se denomina a muchas personas seres de luz. Y no es precisamente porque anden por el mundo con una estela de brillo sino porque han logrado “encender” una luz distinta en otros.

Esa filosofía aplica a la vida del fenecido actor Albert Rodríguez una vez que se dedicó hace diez años a transformar vidas a través del proyecto educativo National Talent Academy (NTA) dirigido a que los jóvenes desertores escolares pudiesen culminar su cuarto año.

Hace una década que el actor y director que falleció sorpresivamente el pasado lunes a sus 58 años, abrazó la misión de inculcar valores a través de la educación a miles de estudiantes que habían perdido la fe en el sistema educativo y en sus vidas.

Los talleres de actuación de Rodríguez, las conversaciones en medio de los pasillos o desde una oficina en la institución educativa y las palabras de motivación que compartió con los jóvenes hoy inmortalizan su legado de vida, sumado a sus aportaciones en el quehacer cultural a través de las artes.

PUBLICIDAD

En una entrevista que Rodríguez concedió en septiembre del 2020, al presentador y director Francisco Zamora abordó el concepto de la muerte y lo satisfecho que se sentía con su vida al ver el progreso de muchos de los jóvenes. Tanto así que reveló que podría irse en paz.

“Obviamente no me quiero morir todavía, pero si por alguna razón pasará algo, me puedo ir en paz. Creo que mi trayectoria en la vida… he logrado hacer un montón de cosas que jamás pensé hacer. De fundar esto (National Talent Academy) con Deddie Romero y estar diez años con éxito y tú ver un montón de muchachitos salir hacia adelante y verlos ahora. Te los encuentras y están estudiando, están trabajando y haciendo. Es una alegría tan grande cuando te ven y te encuentran y te agradecen lo que hiciste por ellos”, afirmó el creador de los populares personajes “Agatha” y el doctor “Sebastián Argüelles”.

Son varios los exalumnos y estudiantes de National Talent Academy en Arecibo y Bayamón, -donde el actor se desempeñaba como gerente general y profesor de actuación -, que lloran su partida terrenal, pero agradecen haberse cruzado con Rodríguez para poder enderezar sus vidas en los momentos que más lo necesitaban.

Una de las jóvenes que el actor tocó fue a Bárbara Andaluz Cruz, residente de Bayamón que prefiere recordar al actor “como un ser de luz”.

La joven Bárbara Andaluz Cruz. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Albert fue un ser de luz y de mucha energía. Siempre nos decía que confrontáramos los problemas con actitud y energía y que la vida se trata de un aprendizaje constante. Era un excelente ser humano y maestro de teatro”, mencionó de inmediato Andaluz Cruz quien a su vez narró que cuando conoció al artista atravesaba uno de los momentos más vulnerables de su juventud y gracias a su mentoría se armó de seguridad y confianza.

PUBLICIDAD

“Me ayudó emocionalmente y físicamente. Impartió positivismo a mi vida. Me ayudó a ser fuerte y me llenó de luz, porque él me dijo que yo era otro ser de luz por mi carisma, por mi sonrisa… son palabras que uno se queda y se lleva por siempre. Estoy incrédula a su partida, pero hizo una gran diferencia en mi vida. Para ese entonces atravesaba por una situación muy difícil. Gracias a él y a Dios pude aceptarme tal y como soy y transmitir esa energía que una vez él me la transmitió a mí. Él me decía: ‘terminas las cosas no dejes nada a mitad’”, narró la joven que completó su cuarto año en el 2016 y comenzó a estudiar facturación de planes médicos.

Diego Rosario y Nelsie Ramos fueron estudiantes del fenecido actor. (FOTO: VANESSA SERRA DIAZ [email protected]) (VANESSA SERRA DIAZ)

Para los jóvenes Nelsie Ramos y Diego Rosario, ambos de 19 años, conocer al actor fue la clave para definir y trazarse metas. Con los consejos del fenecido artista no solo finalizaron su escuela superior, sino además ganaron confianza y seguridad en sí mismos.

“Albert fue una de las personas más extraordinarias que puede conocer cualquier ser humano. Transmitía una felicidad a cualquiera y uno podía estar con el mundo abajo y él con lo más mínimo que el hiciera le subía el ánimo a todo el mundo. Nunca permitía que bajáramos la cabeza y siempre nos decía que la mantuviéramos en alto y que no dejáramos que nadie pusiera piedras de tropiezo en el camino. Nos ayudó en todo. Siempre nos decía que estaba feliz y orgullosos de nosotros. Albert me dio seguridad para sentirme segura conmigo misma”, explicó Ramos, quien se despidió del actor el pasado jueves en el primer día de actos fúnebres realizado en el teatro Braulio Castillo en Bayamón.

PUBLICIDAD

El artista fue sepultado hoy en el cementerio de su natal Añasco en un sepelio privado para la familia y amigos.

Rosario, por su parte, rememoró las enseñanzas del actor dentro del humor que lo caracterizaba y las veces que los exhortaba a perseguir sus sueños y no rendirse ante las adversidades.

“Albert fue quien me hizo la primera entrevista para entrar a la escuela y él me dijo: ‘no sé por qué tú quieres entrar aquí porque se supone que tú estés dando el máximo por la persona que me estás presentando, pero te voy a coger...’. Albert me enseñó de todo en la vida. De sentirme seguro, de no tener miedo al hablar frenta a las personas. Él siempre vivirá en nuestros corzaones”, precisó el Rosario, quien sueña con seguir los pasos de su mentor y “llegar hacer teatro”.

Una bandera y un enorme legado

Los estudiantes y la facultad de NTA realizaron hoy un mural en homenaje al actor. En la escuela Víctor Rojas de Arecibo donde se ubica NTA, el grupo de artistas plásticos “Ciudad Museo PR” de Añasco, junto a estudiantes, pintaron la bandera de Puerto Rico, propuesta por el propio actor para que se plasmará en uno de los edificios de la escuela que dirigió en Arecibo.

El colectivo artístico no solo pintó la monoestrellada sino que optó por recordar al artista con un mural de su rostro.

“Queremos cumplirle ese deseo que tanto quería, ver la bandera de nuestra isla, a la que tanto amó y defendió, convertirse en parte de nuestra institución en Arecibo. Albert encontró ese propósito de vida con este proyecto (National Talent Academy) y en cada uno de los jóvenes queda la semilla que Albert sembró”, sostuvo Deddie Romero.