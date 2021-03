Hay abrazos tan fuertes y reparadores que se hacen eternos porque sostienen el cuerpo y alimentan el alma. Ese abrazo lo recibió esta mañana la actriz Marian Pabón de parte de los actores René Monclova y Raymond Gerena, tras su salida del teatro Braulio Castillo en Bayamón en el primer día de los actos fúnebres del actor y director Albert Rodríguez.

En vida, Rodríguez hubiese sido la persona que le sostuviera la mano y el cuerpo a Marian, como familia que son todos. Este grupo de artistas locales en el que se suman, además, Suzzete Bacó, Jorge Castro y Cristina Soler, entre otros, son el vivo ejemplo del significado de la familia elegida, la que celebra las victorias en los escenarios y llora los fracasos fuera de cámara.

Verlos a todos sin el humor que los caracteriza duele y consterna. Desde el pasado lunes, cada uno de ellos al igual que otras figuras artísticas como Deddie Romero, intentan entender y procesar la ausencia terrenal de uno de los suyos y de quien fue pieza fundamental en la hermandad y amistad de más de 25 años.

PUBLICIDAD

Recordar a Rodríguez como ese miembro de la familia excepcional y mentor en el quehacer cultural del país es lo que la mayoría de los actores prefiere llevarse consigo.

Todos los que se dieron cita hoy a los actos fúnebres en el teatro, que por petición de la familia son privados, optaron por recordar la nobleza de espíritu del fenecido actor que aborda todas las situaciones con su incesante humor negro.

“Nosotros como grupo estábamos todo el tiempo juntos, viajamos juntos, hacíamos teatro juntos, comíamos juntos y vivíamos juntos. Albert era un amigo solidario que podías contar con él y confiar completamente. Conozco pocas personas discretas en mi vida y Albert conoce mi vida de la A a la Z, mi vida se fue ahí y yo sé que se fue consigo. Le contaba todo y sé que ahí moría. Él era muy alegre solo lo vi enojado dos veces en 34 años e inyectaba eso todo el tiempo”, afirmó Bacó visiblemente emocionada.

La actriz, quien vive en la misma urbanización que el fenecido actor de 58 años que fue encontrado sin vida el lunes en su residencia, recordó además, que el grupo de actores -casi todo el elenco del desparecido programa “El Condominio”- trabajaron juntos por más de 20 años y lo hicieron sin egos y sin procurar opacarse los unos a los otros. Esa cualidad se destacaba frente a las cámaras.

“Nosotros trabajamos por más de 20 años juntos. Algo especial de nuestro grupo es que nosotros nunca queríamos destacarnos uno más que otro. Éramos un equipo de trabajo. No habían egos entre nosotros y eso hizo que la integración de familia fuera más grande aún”, mencionó la actriz que durante la pandemia realizaba caminatas por la urbanización junto a Rodríguez y “mientras los hacíamos íbamos arreglando los jardines de las casas y las fachadas”, mencionó con humor.

PUBLICIDAD

Tanto Bacó, Gerena y Romero son parte de todo el grupo de artistas que ayuda a la familia en la despedida terrenal de Rodríguez. A ese esfuerzo también se integró Pabón.

Los actos fúnebres continúan mañana, viernes, en la funeraria Jalvin en Añasco y el sepelio será el sábado en el mencionado municipio. Estos actos también se mantendrán privado para la familia. Al fenecido director le sobreviven cuatro hermanos y hermanas. En la tarde de hoy se esperaba la llegada de una de ellas a la isla.

“Hemos estado inmersos en este proceso como Albert hubiese querido que fuera. Hemos estado trabajando en toda la coordinación. Yo veía o hablaba con Albert todos los días ya fuera en Arecibo o en Bayamón y esto ha sido muy doloroso y difícil. Albert encontró ese propósito de vida con el proyecto (National Talent Academy) y los artistas me lo han dejado saber ahora. Sus compañeros me abrazaban y me besaban y me decían gracias por darle a Albert un propósito para vivir y eso ha sido muy especial porque yo lo sabía para mí, pero no sabía que Albert verbalizaba”, sostuvo Romero, quien luego de ser abrazada por una estudiante de la escuela National Talent Academy, proyecto que formó junto al actor, explotó en llanto en las afueras del teatro.

Gerena, por su parte, recordó entre anécdotas de trabajo y personales la complicidad y el humor que siempre lo caracterizó.

“Fueron más de 20 años de trabajo y en los últimos cinco años estuvimos todos los fines de semana compartiendo escena con diferentes producciones. Hemos pasado tantas y siempre hemos estado unidos. Fueron 25 años de unión y en estos últimos cinco años de compartir camerino y escenas, me llevo todo lo mejor. Albert era una persona con un humor negro que también tengo y me encanta. Él era extremadamente detallista y teníamos gustos muy parecidos. Siempre tenía palabras de aliento para cuando uno se sentía ‘down’ y triste. Siempre estaba ahí”, precisó.

PUBLICIDAD

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email Dueño de una innegable versatilidad como actor, Albert Rodríguez participó en producciones que pasaban por el drama a la comedia, incluyendo el teatro infantil. (MARIEL MEJIA ORTIZ)

En la televisión, Albert Rodríguez trabajó en innumerables producciones de comedias como "No hay casa pa' tanta gente", "Qué vacilón", "La tripleta del vacilón", "El Chorrito Resort & Spa", "He vuelto a vivilll", "Atácate", "El kiosko", "El condominio" y "Club Sunshine", entre muchos otros.

Albert Rodríguez, a la derecha interpretando al personaje de "Agatha", participó del espectáculo "Sin censura", junto con Alfonso Alemán "El Guitarreño". (CARLOS GIUSTI)

En 2019, Albert Rodríguez y Marian Pabón formaron parte del elenco de la obra "Rumores" en el centro de Bellas Artes de Santurce. (LUIS ALCALA DEL OLMO)

Albert Rodríguez, aquí junto a Deddie Romero, participó también de Participó de las películas "Una noche en Hollywood", "Oso Blanco" y "Complot", entre otras.

De izquierda a derecha, parte del elenco del programa "Club Sunshine", Albert Rodríguez, Marian Pabón, Suzette Bacó, Cristina Soler y Rene Monclova. Al fondo Sunshine Logroño. (JOSE REYES)

En una foto de archivo de 2004, la animadora Nashalí Enchautegui aparece siendo entrevistada por “Loui Francois”, personaje de Albert Rodríguez. (ELNUEVODIA.COM)

Una de las grandes virtudes de Albert Rodríguez era su capacidad de adaptarse a cualquier tipo de personaje, ya fuera para una comedia, como para un drama. Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

Escena en el teatro

El velatorio del actor y director inició esta mañana con la llegada de la familia, amigos y estudiantes de las escuelas National Talent Academy al interior del teatro.

El féretro fue colocado en el escenario, espacio que conjugó las ideas de las múltiples obras que Rodríguez pudo realizar.

El vestíbulo se convirtió en otro escenario que reveló quién fue Albert Rodríguez desde su intimidad hasta las cámaras.

Una imagen de él sentado en una silla de director da la bienvenida. La foto recuerda la sonrisa que siempre lo acompañó.

En el recibidor, además, se exhibe una selección de memorabilia que recuerda algunas de sus obras con los libretos inéditos, piezas clásicas del musical “Chicago” en el que participó como actor y fotos de sus personajes, entre ellos uno de los más populares: “Ágatha”. La otra parte revela su personalidad e intimidad que solo sus amigos conocían.

Albert era coleccionista de anillos, gorras, calaveras, espejuelos y del personaje de “Iron Man” de Marvel.

Albert era coleccionista de anillos, gorras, calaveras, espejuelos y del personaje de “Iron Man” de Marvel.

Destaca a su vez un libreto de la comedia “El condominio”, un clásico de la televisión local y varias caricaturas de su vida y muerte.

Entre las personalidades que han hecho guardia de honor en el velatorio figuran Castro, Junior Álvarez, Sunshine Logroño, Gilda Santini, Monclova, Danilo Beauchamp, Wanda Sais, el alcalde del municipio de Bayamón Ramón Luis Rivera, Alejandro Gil, Jerry Segarra, Pedro Juan Texidor, Blanca Lissette Cruz y Ovalado Ríos.

La artista Marisol Calero, quien se recupera luego de sufrir el año pasado un aneurisma cerebral, llegó hasta el teatro para decirle adiós a su amigo.