Gavin MacLeod, el veterano actor de reparto que alcanzó el estrellato como Murray Slaughter, el sarcástico escritor de noticias de televisión en “The Mary Tyler Moore Show”, antes de alcanzar una fama aún mayor como el alegre Capitán en “The Love Boat” falleció a los 90 años.

MacLeod murió la madrugada del sábado, dijo su sobrino, Mark See, a la revista Variety. La salud de MacLeod había había decaído recientemente, pero no se dio causa de muerte, informó la publicación comercial.

Conocido por los fanáticos de las comedias de situación por su cabeza calva y su amplia sonrisa, MacLeod trabajó casi en el anonimato durante más de una década, apareciendo en docenas de programas de televisión y en varias películas antes de conseguir su papel de “Mary Tyler Moore” en 1970.

Originalmente había audicionado para interpretar al jefe de televisión de Moore, Lou Grant, un papel que fue para Ed Asner. MacLeod se dio cuenta de que no estaba bien para interpretar al líder de la sala de redacción de televisión, que era muy temperamental y preguntó si podía intentar una prueba para caracterizar al escritor de noticias de televisión bromista, sus chistes a menudo a expensas del presentador Ted Baxter.

“The Mary Tyler Moore Show” fue un éxito desde el principio y sigue siendo un clásico de las comedias de situación. Produjo dos “spinoffs”, “Rhoda” y “Phyllis”, protagonizadas por Valerie Harper y Cloris Leachman, quienes habían interpretado a los vecinos de Mary.

Todavía tenía los mejores “ratings” cuando Moore, quien interpretó a la productora de noticias Mary Richards, decidió terminarlo después de siete temporadas.

MacLeod pasó a “The Love Boat”, una comedia romántica en la que las estrellas invitadas, desde Gene Kelly hasta Janet Jackson, subían a bordo para un crucero y se enamoraban el uno del otro.

Aunque despreciada por los críticos, la serie resultó inmensamente popular, duró 11 temporadas y produjo varias películas para televisión, incluidas dos en las que MacLeod permaneció al mando del crucero. También resultó en que lo contrataran como publicista de televisión para Princess Cruise Lines.

“Los críticos lo odiaban. Lo llamaron televisión sin sentido, pero nos convertimos en embajadores de buena voluntad “, dijo a Los Angeles Times en 2013.

Entre sus créditos televisivos finales se encuentran “Touched by An Angel”, “JAG” y “The King of Queens”.

La personalidad alegre de MacLeod en la pantalla contrastaba con su vida privada. En sus memorias de 2013, “This Is Your Captain Speaking”, MacLeod reconoció que había luchado contra el alcoholismo en las décadas de 1960 y 1970. También escribió que perder el cabello a una edad temprana le dificultaba encontrar trabajo como actor.

“Recorrí la ciudad buscando un agente, pero nadie estaba interesado en representar a un joven calvo”, escribió. “Sabía lo que tenía que hacer. Necesitaba comprarme un postizo”. Un peluquín cambió su suerte “bastante rápido”. A mediana edad, no necesitaba el peluquín.

MacLeod, cuyo nombre de pila era Allan See, tomó su primer nombre de una película francesa y el último de un profesor de teatro en el Ithaca College de Nueva York que lo había animado a seguir una carrera como actor.

Después de la universidad, el nativo de Mount Kisco, Nueva York, se convirtió en actor secundario en “A Hatful of Rain” y otras obras de Broadway, y en películas como “I Want to Live!” y “Operation Petticoat”.

Hizo apariciones especiales en programas de televisión durante la década de 1960, incluidos “Hogan’s Heroes”, “Hawaii Five-O” y “The Dick Van Dyke Show”. También apareció en “McHale’s Navy” de 1962 a 1964 como el marinero Joseph “Happy” Haines.

Un papel importante para el que audicionó: Archie Bunker en “All in the Family”. Pero rápidamente se dio cuenta de que el personaje, inmortalizado por Carol O’Conner, no estaba bien para él. “Inmediatamente pensé: ‘Este no es el guión para mí. El personaje es demasiado intolerante. No puedo decir estas cosas”, escribió MacLeod en sus memorias.

Otros créditos cinematográficos incluyeron “Kelly’s Heroes”, “The Sand Pebbles” y “The Sword of Ali Baba”.

MacLeod tuvo cuatro hijos con su primera esposa, Joan Rootvik, de quien se divorció en 1972. Era hijo de un alcohólico y sus problemas con la bebida lo llevaron a un segundo divorcio, Patti Steele. Pero después de que MacLeod dejó de beber, él y Steele se volvieron a casar en 1985.

Más tarde, la pareja presentó un programa de radio cristiano llamado “De vuelta al rumbo: un ministerio para los matrimonios”.