Habían pasado 92 días desde que el presentador de televisión y radio Ferdinand Pérez no probaba una taza de café. El mismo tiempo en el que recibió el diagnóstico de cáncer en el área del cuello.

Llegó a Cuela Coffee Shop, en Guaynabo, y el olor a café que suele enloquecer los sentidos de los amantes del elixir mañanero, al menos para quienes despiertan con la bebida, lo sedujo de inmediato. El anfitrión del programa “Jugando pelota dura”, de TeleOnce, no se resistió y pidió una taza de café para confesar enseguida “voy a tomarlo después de tanto tiempo, van 92 días, porque de seguro en las próximas semanas no podré hacerlo”.

El presentador de televisión y radio se apresta, en estos días, a someterse al ciclo de radioterapias más fuertes y que según el equipo médico que vela por su salud le anticipó, podría dejar de comer y hablar por las próximas semanas. Por lo que darse el gusto de saborear un rico café era indispensable.

PUBLICIDAD

Pérez anunció, precisamente, esta semana su retiro temporal de los medios de comunicación al compartir con la audiencia del programa “Jugando pelota dura” que tendría que abandonar el estudio de TeleOnce y la cabina de NotiUno por un tiempo para poder enfrentar la etapa final del tratamiento.

El presentador Ferdinand Pérez en Cuela Coffee Shop, en Guaynabo. alexis.cedeno@gfrmedia.com (Suministrada)

“Voy a entrar a la etapa final de mi tratamiento que es la etapa más complicada que provoca laceraciones internas en la garganta, que casi no permiten comer y tragar. Es bastante complicado. Los doctores Jorge Rodríguez y Roberto Santiago me dicen que se va a empeorar. Estoy en la etapa de los últimos 15 días y ellos me dicen que el descansito debe ser más largo de lo que había planificado”, indicó el presentador ante las cámaras del espacio de TeleOnce.

Esa explicación Pérez la adelantó a El Nuevo Día en una entrevista que se dio por motivos del Día de los Padres. El aficionado de autos y sus hijos Frances, Anthony, Xavier y Gabriel Pérez conversaron días antes con este medio porque prevenían que hoy, domingo, Día de los Padres, las laceraciones en la garganta estarían presentes y podría presentar dificultad para tragar o hablar.

“Con las radioterapias puede que se me afecte la voz. Voy a tener problemas para alimentarme. El doctor me dijo: ‘Come todo que puedas comer ahora’. Voy estar 15 o 20 días con más majados, con calditos, gelatina... Me estoy preparando para eso. Me siento fuerte. Creo que ya estamos en una etapa bien buena y aceptar lo que venga de ahora en adelante. Después que termine todo esto me hacen otro examen y ahí determinamos si tenemos que seguir con más terapias o no más terapias”, explicó el padre de cuatro y abuelo de dos nietos: Leevan y Leean Román.

PUBLICIDAD

Al animador, como a cualquier paciente de cáncer, la enfermedad le ha cambiado la perspectiva de vida y la de sus seres amados. Estar rodeado del amor de sus hijos y nietos, de su esposa Ingrid Pagán, de sus padres y recibir cientos de bendiciones de las personas en la calle ha sido medicina sanadora y sostén en medio de la enfermedad.

Si antes los Pérez eran una familia unidad, desde mediados de febrero cuando el animador se afeitaba en su hogar y se tocó una “pelotita” en su cuello, la unidad y compenetración se afianzó con más fuerza en el seno de este hogar. El animador asegura que sus hijos son “mi sostén, mi apoyo, y por quienes me levanto todas las mañanas para echar hacia adelante y tener una mejor calidad de vida”.

/

“Antes yo hablaba con mis hijos un día sí otro no, pero ahora a las 6:00 a. m. ya tengo mensajes de ellos. Xavier me escribe: ‘Estamos orando. Dios te bendiga’. Es de ambas partes. Frances, Anthony y Gabriel todos estamos bien conectados y buscándonos. Dios sabe lo que hace. De momento, la enfermedad te trae unos daños físicos y emocionales fuertes, pero te trae unas bendiciones increíbles, la unidad familiar, nos vemos y nos hablamos más. Nos ha servido para unirnos más en familia. Ha provocado que dejemos todo atrás y seamos uno solo”, sostuvo el exlegislador que primero se sometió al tratamiento de quimioterapias y luego, radioterapias.

Un progenitor protector

A lo largo de su carrera, primero en el ámbito de la política y luego desde los medios de comunicación, Pérez ha sido muy celoso y cauteloso con revelar su intimidad familiar. En ese sentido, aunque ahora tiene una mayor apertura, su rol de protector sigue vigente hacia sus hijos. Vela con atención y respeto las acciones de sus hijos adultos, procura la unidad entre ellos, participa de sus inventos y no descansa hasta verlos felices. No obstante, sus hijos buscan hoy lo mismo hacia su padre: “hacerlo feliz”.

PUBLICIDAD

“Nuestra misión es hacerlo feliz. Que nuestra familia siga unida y que podamos disfrutar de la vida todos juntos”, aseguró Xavier, el hijo mayor, mientras el padre lo mira con orgullo.

Tener a los cuatro hijos en su casa, incluyendo al patriarca de la familia, su padre Ferdinand Pérez, y su madre Natividad Román es el regalo más grande que recibe y que describe como una bendición. Cada uno de sus hijos ha tomado su mano en las diferentes etapas que le ha tocado enfrentar a causa del cáncer y no lo han dejado solo. Para sus hijos la enfermedad de su padre ha sido el tiempo idóneo para ellos reciprocar lo que su progenitor y su abuelo le han enseñado: valorar ante todo la unidad familiar.

“Mi padre es una persona extraordinaria. Siempre humilde y nos busca. Gracias a él hemos aprendido lo que es el significado de la familia. Él es el que nos pide que nos unamos. Buscamos el tiempo para estar juntos. Todos los fines de semanas estamos juntos. Las llamadas han aumentado todos los días y siempre está pendiente de nosotros”, afirmó Xavier.

Anthony, por su parte, resaltó que todas las personas conocen al hombre profesional que aparece en la televisión y cuestiona las injusticias del país, pero “pocos saben lo buen padre que es”.

“Ustedes lo ven todos los días en la cámara y en la televisión, pero todos los días nos escribe y nos llama. Si pasan cinco minutos y no le contestamos, nos llama rápido. Así son los Pérez”, añadió el joven, que es el hijo acompaña al presentador a las citas médicas para hacerles las preguntas a los doctores.

PUBLICIDAD

Ferdinand Pérez junto a sus hijos: Frances, Anthony, Gabriel y Xavier. (Nahira Montcourt)

Pérez recibió su diagnóstico de cáncer a días de palparse su cuello mientras se afeitaba para ir al concierto de Wilkins. Allí se topó con un amigo, el oncólogo Jorge Rodríguez, quien lo examinó y le recomendó hacer unos exámenes que revelaron la condición en su cuerpo.

“La verdad es que nadie está preparado para cuando te dan una noticia de que tienes cáncer. Me considero una persona fuerte y jamás pensé recibir un diagnóstico como este, porque estaba en mi mejor condición física. Haciendo pesas, corriendo bicicleta de seis a siete millas diarias y no tenía ninguna enfermedad. Por más que uno trate de evitarlo, lo primero que se asocia al cáncer es con la muerte. Mi primer pensamiento fue: ¿cuánto tiempo me queda, me voy a morir?”, detalló el talento radial de NotiUno, que además se convirtió en el primer paciente de cáncer en su familia.

La urgencia por vivir y estar más cercano de los suyos le llegó con la misma inmediatez con la que se sometió al tratamiento que aún debe completar para luego determinar el próximo paso a seguir, que según le han revelado los doctores se vislumbra muy favorable para alcanzar el anhelado “libre de cáncer”.

“He aprendido muchas cosas con la enfermedad, pero lo que más quisiera con esta reflexión que me ha traído la vida, es estar más tiempo juntos y lo estamos haciendo. He bajado la intensidad del trabajo y los quiero cerca”, añadió el presentador que procura que sus dos hijos, que viven en el oeste, también participen de las actividades familiares los fines de semana.

PUBLICIDAD

Frances, la única hija, señaló que su padre es “mi pana, mi mejor amigo”.

“Me ha enseñado a echar hacia adelante con tropiezos. Siempre estar presente en todos nuestros inventos y revolús. No hay un día que no nos comuniquemos. Es tremendo padre, abuelo y mejor amigo. Agradecida de Dios por tenerlo”, afirmó la madre de los dos nietos de Pérez.

Los cuatro hijos de Pérez celebran hoy que su padre libra una dura batalla en la que ha demostrado su fortaleza y sus ganas de vivir, siendo una vez más un modelo a seguir para ellos.

Su proceso al tocar fondo y su fe

Al Pérez ser el primer paciente de cáncer en su familia, todo resultó ser una novedad. “Todos estábamos en shock y fue bien, bien fuerte”. En su caso cometió el error, que no recomiendan los médicos, de buscar en internet, y se drenó de informaciones y recomendaciones que le afectaron su salud emocional.

“Uno recibe un bombardeo de información que algunas ayudan, pero otras no. Al principio para mí fue muy difícil. Aceptar la noticia y decirle a mi familia. Te llega todo a la mente… tus hijos, tu esposa, familia y uno empieza a pensar en lo que tengo pendiente aquí, lo que no he hecho. Los primeros días no se le dije a nadie y lo hablé sólo con mi médico. Fue una situación muy estresante. Entonces, era ¿cuándo lo digo?, ¿cuándo lo hago?”, contó.

Una vez pudo verbalizar la condición a su familia, su estado de ánimo comenzó a cambiar un poco al recibir el apoyo inmediato de ellos. Recordar este momento le provoca emociones al punto de casi llorar al narrar cómo se lo dijo a su madre.

PUBLICIDAD

“La verdad es que la más que me preocupaba era mi mamá, porque era la más sentimental del grupo. No encontraba cómo decirle y empecé mintiéndole. Le dije que era una cosita así pequeña. Y poco a poco se fue enterando de la verdad. Empecé luego un debate de si lo hacía público o no. Tenía unas dudas terribles”, recordó con emoción.

¿Qué te hacía dudar?, preguntó este medio.

“No sé. La compasión de la gente, que me miraran distinto, que empezaran a verme como un enfermo. Me entraron muchas dudas a la cabeza y como estoy tan expuesto. Un día estaba de invitado el pastor Otoniel Font en NotiUno y le pregunté al finalizar el programa de radio si lo hacía público o no. Él me dijo: ‘Muchacho, tú estás loco, si a ti la gente te quiere muchísimo. Si no lo haces te vas a privar de todas esas bendiciones que te va a echar la gente’. La oración es todo. Perdí el miedo y lo dije”, reveló.

Una vez se despojó de la coraza de fuerza y dominio que lleva al programa “Jugando pelota dura”, todo cambió. Su estado de ánimo se empezó a nutrir de las bendiciones y oraciones de las personas que al día de hoy siguen orando por su salud y le han obsequiado decenas de rosarios bendecidos. El presentador visita diferentes lugares en la isla y dijo que siempre hay alguien que le comunica que ora por él. Se acercan, lo abrazan y le dicen que va a estar sano en nombre de las oraciones. Pérez es creyente de Cristo y se considera un hombre arraigado a la fe cristiana por lo que aseguró que la enfermedad ha sido una manifestación de sus creencias en cientos de bendiciones que recibe a diario.

PUBLICIDAD

“Nuestra gran fortaleza ha sido que todos en la familia somos creyentes”, afirmó.

El periodo más duro a nivel de salud física y emocional, el presentador lo experimentó al comenzar las quimioterapias y los medicamentos, ya que sufrió un colapso en el sistema intestinal y estuvo recluido en el Centro Comprensivo de Cáncer, en San Juan.

“Fue allí que toqué fondo. Me dio una depresión bien fuerte y no podía salir de la crisis intestinal. El verme solo en el piso séptimo, estaba mi esposa y no había nadie más. Tenía una ventana que miraba para la autopista y era tanta la gente la que veía en los autos y las reflexiones eran muchas. Estaba solo. Fue bien difícil, era muy poco lo que se dormía y tenía mucho dolor. Ahí fue que toqué fondo e hice contacto con el de allá arriba (Dios) y empecé a salir. A recuperarme, a sentirme mejor, aceptarlo y a saber que podía salir de eso”, contó con un taco en la garganta y los ojos llorosos.

Por lo pronto, el amante de autos espera, que una vez concluya su tratamiento, poder crear una iniciativa que ayude económicamente a los pacientes de cáncer, ya que los gastos aún con una cubierta médica son excesivos.