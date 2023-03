El presentador del programa de televisión “Jugando pelota dura”, Ferdinand Pérez, se rapó ayer, lunes, la cabeza por los niños de la fundación Uniendo Cabezas.

Casi al final del programa, Pérez hizo el gesto tras conversar con Alex Delgado y Denisse Espinosa, presidenta de la fundación, sobre la actividad que celebrarán este jueves para allegar fondos para niños pacientes de cáncer.

“A mí se me está cayendo el pelo producto de toda la quimioterapia que me estoy dando y la que viene... A miles de personas les pasa lo mismo, sobre todo, a las mujeres que me escriben tanto y yo sé lo mucho que debe de ser (fuerte), si para mí es fuerte, imagínese cuánto será para las mujeres y los niños”, expresó previo a raparse.

La semana pasada, Pérez, quien bajó 20 libras en 30 días debido a su tratamiento de quimioterapias, que comenzó el 6 de marzo, contó por qué estuvo hospitalizado tan pronto anunció el viernes, 10 de marzo, en el programa televisivo que tenía un tumor canceroso.

“Estaba en perfecto estado, pero como efecto secundario de las quimioterapias me provocó un daño terrible en el intestino”, dijo mientras aclaró que ya llevaba días de su primera sesión durante de tratamiento, y que fue entre sábado y domingo que comenzó a experimentarlos.

Aunque no dijo en aquel momento en qué parte específica de su cuerpo tiene cáncer, aseguró estar en perfecto estado. “Me siento bien, tengo que hidratarme. Me faltan múltiples sesiones de tratamiento”, añadió.

La fundación Uniendo Cabezas llevará a cabo una actividad el próximo el jueves, a las 8:00 a.m., en el Coca Cola Music Hall, donde el público podrá donar su cabello (se requiere un largo mínimo de cuatro pulgadas) así como hacer donativos.