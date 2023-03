El presentador Ferdinand Pérez del programa “Jugando pelota dura” de TeleOnce, dio a conocer esta mañana cómo ha transcurrido su etapa de tratamiento, desde que fue diagnosticado con cáncer hace 34 días, durante los que confiesa que sufrió cambios a nivel emocional.

Durante su intervención con sus colegas, Álex Delgado y Carlos Mercader, en el que también es su programa “Pelota Dura”, que transmite por Noti Uno, de lunes a viernes a las 10:00 a.m. regresó luego de haber sido dado de alta el viernes pasado luego de haber estado hospitalizado en el Centro Comprensivo de Cáncer, desde el domingo, 12 de marzo.

Pérez comenzó diciendo sentirse nervioso tan pronto comenzó la transmisión y les dijo a sus compañeros que siempre trató de estar conectado y pendiente durante su ausencia. Aunque aseguró no estar al 100 por ciento, indicó sentirse mejor y listo para “dar la batalla”, con la intención de tener su mente ocupada y positiva, y recuperar la vida normal durante el proceso en la medida que sea posible.

PUBLICIDAD

Pérez, quien bajó 20 libras en 30 días debido a su tratamiento de quimioterapias, que comenzó el 6 de marzo, quiso aclarar por qué estuvo hospitalizado tan pronto anunció el viernes, 10 de marzo, en el programa televisivo que tenía un tumor canceroso.

“Estaba en perfecto estado, pero como efecto secundario de las quimioterapias me provocó un daño terrible en el intestino”, dijo mientras aclaró que ya llevaba días de su primera sesión durante de tratamiento, y que fue entre sábado y domingo que comenzó a experimentarlos.

Mientras resaltó la labor de los profesionales de la salud del Centro Comprensivo de Cáncer, mencionó que descubrió el tumor de forma natural, conociendo su cuerpo e identificando algo inusual. Aunque no dijo en qué parte específica de su cuerpo, aseguró estar en perfecto estado. “Me siento bien, tengo que hidratarme. Me faltan múltiples sesiones de tratamiento”, añadió.

En su relato, Pérez habló acerca de la infinidad de llamadas, mensajes y cómo el pueblo puertorriqueño se ha desbordado en cariño y oración, lo qe sin duda le llenó de energía, así como lo fue el contar con el apoyo de su esposa, hijos, padres y familia. “Lo atacamos rápido y es una batalla larga”, afirmó.

Asimismo, confesó que inevitablemente asoció la palabra “cáncer” con muerte, que sintió miedo, angustia, que ha llorado y buscado refugio en el apoyo de su familia, amigos y seguidores.

“Cuando te dan la noticia el sentido de la vida cambia automáticamente. La mente te puede hacer más daño que la propia enfermedad”, dijo además de plantear el impacto económico que sufren los pacientes de cáncer y que, por su experiencia, la cantidad de dinero que hay que desembolsar porque no siempre se goza de cobertura médica.

PUBLICIDAD

Lo más revelador ha sido además ha sido su estado emocional desde que supo su diagnóstico y que ni siquiera podía leer los mensajes que le enviaban. “Yo no podía ni hablar, me afectó mucho, mucho emocionalmente. Pero, fui cogiendo confianza y ganando terreno. Me siento mucho mejor, a nievel que tengo esta conversación con ustedes”, compartió.

“Aquellos que tienen familiares y amigos que tienen cáncer, hay que darle apoyo”, exhortó el presentador, quien al momento ha desembolsado $5,000 en el corto tiempo. “Pienso en aquella gente que no tiene plan médico. ¿Cómo lo hacen? Aquí yo tengo gente que me sustituya (en las labores), pero hay otros que no”, expresó al explicar que tan reciente como ayer fue a buscar un medicamento bioequivalente cuyo costo se elevaba a los $1,800.