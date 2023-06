El presentador del programa de televisión “Jugando pelota dura” de TeleOnce, Ferdinand Pérez anunció su retiro temporero de los medios de comunicación para poder completar la etapa “más complicada” de su tratamiento contra el cáncer.

Tal y como lo anticipó hace unas semanas en conversación con El Nuevo Día, Pérez, quien también labora en NotiUno recibirá las radioterapias más fuertes en el área del cuello y la garganta por lo que el equipo de médicos le anticipó que enfrentaría la etapa más difícil y dura de su tratamiento que podría afectarle el poder hablar y dificultad para tragar.

Durante su intervención de anoche en el programa “Jugando pelota dura” confirmó que estará fuera de manera temporera del espacio para lograr su anhelada recuperación, ya que se encuentra en la etapa final de tratamiento.

“Voy a entrar a la etapa final de mi tratamiento que es la etapa más complicada de tratamiento que provoca laceraciones internas en la garganta que casi no permiten comer y tragar es bastante complicado. Los doctores Jorge Rodríguez y Roberto Santiago me dicen que se va a empeorar. Estoy en la etapa de los últimos 15 días y ellos me dicen que el descansito debe ser más largo de lo que había planificado”, indicó el presentador ante las cámaras del espacio de TeleOnce.

Precisamente, Pérez desde hace unos días estaba a la espera del inicio de los síntomas más fuertes, según le anticiparon su médicos. A preguntas de los colegas que lo acompañan en el espacio, los periodistas Cyd Marie Fleming y Álex Delgado aseguró que pese a lo que siente en la garganta que describió como una “fuerte infección de garganta” se siente muy bien de salud y con mucha energía.

“En los exámenes que me han hecho básicamente no se refleja el cáncer. Gracias a Dios y a todas las oraciones de los buenos amigos. Me siento bien, pero esta condición va a obligarme a retirarme algunos días y si no me ven no es que estoy muriéndome es que es parte del tratamiento”, puntualizó el presentador, quien se supone no hubiese ido al programa pero él hizo el “desarreglo”.

En su retiro temporal, Pérez estará acompañado de su familia su esposa y sus cuatro hijos, ya que todos se encuentran en Puerto Rico durante las próximas semanas. Para él lo más importante de esta etapa ha sido el cariño y las bendiciones que ha recibido de la gente.