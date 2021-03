Incrédulos e impactados con la noticia. De esta manera han comenzado a describirse diversas figuras de la clase artística del país luego de conocer del fallecimiento del actor y comediante de Wapa Televisión, Albert Rodríguez.

“Con el corazón destrozado, comparto la terrible noticia”, sostuvo la actriz y comediante Maribel Quiñones, quien colaboró con Rodríguez en el 2004.

Con el corazón destrozado, comparto la terrible noticia... https://www.primerahora.com/entretenimiento/farandula/notas/fallece-el-actor-albert-rodriguez/ Publicado por Maribel Quinones en Lunes, 15 de marzo de 2021

Por su parte, Sunshine Logroño -productor de “El remix”- recurrió a su cuenta de Twitter para expresar su sentir tras el deceso del comediante.

“Se me fue otro hermano, coño. Qué muchas maldades hicimos y qué mucha gente hiciste reír. Nos vas a hacer mucha falta. Que en paz descanse, Albert Rodríguez. Vuela alto”, escribió.

A pesar de que el artista, quien en 1995 fue galardonado como Mejor Actor Contrafigura por el Círculo de Críticos de Teatro, se presentó durante los últimos años de su vida a través de las cámaras de Wapa, talentos de otros canales no han dejado de manifestar su dolor ante la noticia. Entre ellos, la presentadora de Telemundo, Alexandra Fuentes.

PUBLICIDAD

“¡Qué pena! Sin poder creerlo aun. Albert Rodríguez, descansa en paz”, dijo Fuentes.

Minutos después de que la relacionista del canal, Migdaliz Ortiz, confirmara el deceso del también productor teatral, “El remix” publicó unas palabras para su compañero.

“Lamentablemente hemos perdido uno de los nuestros. Excelente compañero, amigo y hermano. Junto a Sunshine fueron más de 20 años trabajando juntos y siempre su trabajo era de altura y de admirar. Estamos todos sin palabras y el resto de sus compañeros no es la excepción. Era un ser humano increíble y estamos seguros que lo recordaremos por esa energía que lo caracterizaba. Descanza en paz, nuestro Albert Rodríguez”, expresaron.

En una llamada telefónica, el actor y productor teatral Raymond Gerena, dijo que Rodríguez para él era mucho más que un amigo.

“¿Qué te puedo decir? Era mucho más que un amigo… Llevaba años siendo el director de todas mis producciones, pero más que un amigo era un hermano. Estoy sin palabra porque es un ser extraordinario. ¿Quién no lo quería en esta industria? Es un llamado a vivir a plenitud porque la vida es muy corta. He perdido a un amigo de verdad y todavía me siento aturdido tratando de comprenderlo”, afirmó.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email Dueño de una innegable versatilidad como actor, Albert Rodríguez participó en producciones que pasaban por el drama a la comedia, incluyendo el teatro infantil. (MARIEL MEJIA ORTIZ)

En la televisión, Albert Rodríguez trabajó en innumerables producciones de comedias como "No hay casa pa' tanta gente", "Qué vacilón", "La tripleta del vacilón", "El Chorrito Resort & Spa", "He vuelto a vivilll", "Atácate", "El kiosko", "El condominio" y "Club Sunshine", entre muchos otros.

Albert Rodríguez, a la derecha interpretando al personaje de "Agatha", participó del espectáculo "Sin censura", junto con Alfonso Alemán "El Guitarreño". (CARLOS GIUSTI)

En 2019, Albert Rodríguez y Marian Pabón formaron parte del elenco de la obra "Rumores" en el centro de Bellas Artes de Santurce. (LUIS ALCALA DEL OLMO)

Albert Rodríguez, aquí junto a Deddie Romero, participó también de Participó de las películas "Una noche en Hollywood", "Oso Blanco" y "Complot", entre otras.

De izquierda a derecha, parte del elenco del programa "Club Sunshine", Albert Rodríguez, Marian Pabón, Suzette Bacó, Cristina Soler y Rene Monclova. Al fondo Sunshine Logroño. (JOSE REYES)

En una foto de archivo de 2004, la animadora Nashalí Enchautegui aparece siendo entrevistada por “Loui Francois”, personaje de Albert Rodríguez. (ELNUEVODIA.COM)

Una de las grandes virtudes de Albert Rodríguez era su capacidad de adaptarse a cualquier tipo de personaje, ya fuera para una comedia, como para un drama. Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

Según su biografía en la página de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, Rodríguez figuró en los elencos de obras como “Módulo 104”, “Ultima noche de monarquía”, “El aniversario de Pepe y Luis”, “La carreta”, “Mi amiga la gorda”, “Hoy se casa mi amante”, “Primer Congreso N.P.I.”, “Divorcio a lo puertorriqueño”, “Don Quijote y su mundo”, “Amadeus”, “Besos en la frente”, “Julito cuenta cuentos”, “Flash”, “El cochecito”, “El hombre nuevo” y “Godspell”. Del mismo modo ha actuado en producciones como “Aladino y la lámpara maravillosa”, “El abanico de Lady Windermere”, “El gran circo eukraniano”, “Aladino II: Malefor contraataca” y “Filumena Marturano”.