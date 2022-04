A casi un mes de su salida abrupta del programa “Puerto Rico gana” de Telemundo, Dj Luis Tomás Fontánez Morales, mejor conocido por “Finito”, comienza hoy otro capítulo en la televisión puertorriqueña, al integrarse al equipo del programa “La bóveda de Mr. Cash” de TeleOnce.

Esta tarde, desde el estudio de Teleonce, localizado en The Mall of San Juan, el presentador y empresario Josué Carrión, conocido como Mr. Cash, junto al resto del equipo de producción le dieron oficialmente la bienvenida a “Finito” a este proyecto de la televisión puertorriqueña que estrenó a finales de febrero.

“¡Llegué, ya estoy en casa! ¡Vívelo!” fueron las primeras palabras con las que Finito se dirigió al público, que ahora lo ve a través de la pantalla de Teleonce.

Días después de que “Finito” quedara fuera de la programación de Telemundo, el Canal 2 estableció en comunicación escrita que su salida respondía a nuevos proyectos personales que el animador y Dj se encontraba trabajando. Sin embargo, al momento se desconocen las verdaderas razones de su salida del programa de entretenimiento, al que perteneció a partir de mayo de 2019, cuando se convirtió en el protagonista de algunos de los juegos más icónicos del espacio que se transmite de lunes a viernes y los domingos.

PUBLICIDAD

Al trascender el suceso, de inmediato la incredulidad y la tristeza se apoderaron de los seguidores del programa de Telemundo, quienes recurrieron a las redes sociales para expresar su sentir, exigiendo una explicación tras el despido de “Finito”.

El pasado marzo, el expresentador de varios segmentos en el programa, como “El Finicuazo” y “¿Qué dice Finito?”, agradeció la oportunidad, especialmente al animador, Alex DJ, a quien nombró su amigo y mentor, además de ser la persona que lo introdujo al programa.

Y es que, por más de 15 años, este hombre de hablar pausado se ha dedicado a encender distintas tarimas y eventos en toda la isla con su música. También ha tenido la oportunidad de desarrollarse en una de sus grandes pasiones: la animación.

No obstante, el pasado lunes 28 de febrero, el presentador y empresario Josué Carrión, conocido como Mr. Cash, comenzó su nuevo proyecto en la televisión puertorriqueña “La bóveda de Mr. Cash” luego de una pausa de cinco años. Ahora, en lo que parece ser una respuesta a la evidente competencia televisiva en la programación local, “Finito” estrena nueva casa en el estudio de Teleonce, localizado en The Mall of San Juan.

A este programa familiar de juegos y entretenimiento -que transmite de lunes a viernes a las 2:55 p.m., se unió recientemente la presentadora Andrea Rivera como uno de los talentos, que se suma a las modelos Gabriela Guzmán, Laihany Pontón y Johanna Mojica que interactúan también con el público.

PUBLICIDAD

Rivera, quien trabajaba como presentadora en el programa “Viva la tarde”, de Wapa TV también forma parte del equipo de Las Noticias. Esta unió a otros comunicadores como Celimar Adames, Deborah Martorell, Ángel “Gary” Rodríguez, Yesenia Torres y Francis Rosas, quienes, al igual que ella, dieron el salto de Wapa Televisión a TeleOnce.