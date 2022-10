Quienes conocen a la cantante, presentadora y locutora, Deddie Romero, pudieran pensar que no existe nada en los medios de comunicación que la inquiete. Sin embargo, mientras finiquitaba los últimos detalles para el debut de “PR en Vivo”, de TeleOnce, donde llevará la batuta junto al presentador y comediante, Francis Rosas, la hija de la percusionista Sonia López admitió que el estreno de la propuesta televisiva la tiene “un poquito nerviosa”.

“Sí, nerviosa”, repitió la artista mientras sus compañeros la miraban con incredulidad. Pero hay un detalle que justifica su sentimiento. Entre pruebas de luces y movimientos de mobiliario, Romero contó que han pasado 21 largos años desde la última vez que formó parte de un proyecto televisivo.

“Pero, igual, estoy bien contenta. Me encanta el grupo de trabajo. Nos llevamos súper bien desde el día número uno. No hay competencia, no hay tirantez. Esta niña (Kimberly Santiago) es fabulosa, una nena joven, fresca... Tú sabes, que trae esa parte de la juventud, así que estoy contenta”, enfatizó quien en el 1977, con tan solo 12 años, se ganó el apodo de “La Salserita” tras incursionar en la industria musical.

Al lado de la animadora bayamonesa estará el creador de personajes como Chirongo, Malapily y Félix El Embustero. De esta manera, Rosas cumplirá la promesa que le hizo a su público hace 12 semanas luego de la cancelación de “Acuéstate con Francis”, el espacio con el que vio nacer su faceta de productor ejecutivo. “Nuevas cosas se avecinan”, dijo en aquel entonces.

Hoy, justo en el estudio donde vio apagarse las luces de su gran sueño, el extalento de Wapa Televisión se prepara para –una vez más- llegar a los hogares boricuas. Aunque en su etapa inicial, “PR en Vivo” se transmitirá de lunes a viernes en horario de 12:30 p.m. a 1:00 p.m., el también actor aseguró que está listo para tirarse un “maratón” de 3 o 4 horas.

“(Estoy) bien emocionado, de verdad que sí. (Es) un taller más que se abre. Qué más rico que eso. Llevo 20 años trabajando en la televisión, espero que continúen 20 más porque esa es la idea. A mí me encanta esto y tener otra oportunidad de poder presentarme ante el público puertorriqueño es fabuloso y con unas compañeras que también, estoy muy de acuerdo con Deddie, nos llevamos súper bien”, manifestó.

Por su parte, Santiago, quien desde el 2019 se destacó como animadora de “Primetime”, de ABC Puerto Rico, de igual manera, reconoció la química inmediata que se desarrolló entre el trío que promete poner a gozar a los boricuas. Desde el nuevo programa de TeleOnce, la comunicadora podrá desempeñar la profesión en la que decidió cursar sus estudios universitarios, el periodismo.

“Yo estoy bien emocionada, bien contenta, agradecida por la oportunidad. Para mí es un nuevo reto, estamos haciendo cosas distintas, va a haber mucha variedad en el proyecto y estoy bien contenta de poder comenzar”, detalló la más calmada y tranquila del grupo.

Según adelantaron los felices anfitriones que llegaron a la casa de “La Bóveda de TeleOnce” y “Las Noticias”, “PR en Vivo” tendrá “de todo”. Su fin, apuntaron, será entretener e informar de forma amena y diferente.

“Cuando inicialmente presentaron el programa yo me sentí mucho más tranquila porque quizás hay mucho de lo que yo hago en la radio. Hay diferentes colaboradores, con diferentes especializaciones y vamos a atar el tema (del día) con la experiencia y conocimiento de los colaboradores. Aparte, vamos a tenerla a ella (a Santiago) en la calle haciendo diferentes reportajes de diferentes temas”, contó Romero.

Rosas agregó que el espacio se prestará para hacer de sus ocurrencias. En esa línea, reveló, que algunos de sus personajes -como Cascarita- podrá llegar un viernes, por ejemplo, para saludar e interactuar con la animadora de los desaparecidos programas “Qué Suerte” y “Otra Cosa”.

“Tú sabes que a nosotros nos encanta ese vacilón y más con Deddie porque yo la escucho en la radio y esa energía tú dices ‘wow, si tú proyectas eso en televisión’. Es súper gracioso, y ella que siempre tiene una cara como si fuera a hacer una maldad. Eso va a llamar mucho la atención y la van a adorar”, exaltó el comediante.

Santiago reiteró que quienes sintonicen el espacio van a conocer historias de puertorriqueños destacados en diversas áreas. De la misma manera, estarán informados del acontecer noticioso del país.

“Ya nosotros llevamos mucho tiempo trabajando y hay muchísimas historias espectaculares, pero una de mis favoritas es, precisamente, cómo ha sido ese proceso de recuperación de nuestros agricultores tras el paso del huracán Fiona. Hay muchas cosas bien chéveres que vamos a estar trabajando, de mi parte, directamente desde la calle y estoy bien contenta por eso”, dijo la pelirrubia.

“PR en Vivo” compartirá el horario, de 12:30 p.m. a 1:00 p.m. con “Alexandra a las 12″ de Telemundo y “Pégate al Mediodía” de Wapa Televisión, donde Rosas laboró antes de dar el salto a TeleOnce y protagonizar un pleito legal con la pareja de productores Gilda Santini y Emmanuel “Sunshine” Logroño, propietarios de Producciones Sanco, Inc.

Sobre este particular, Rosas prefirió hablar como “fanático de la televisión nacional”. “Yo apoyo diferentes programaciones, diferentes canales, yo no lo veo como una competencia, sino otra opción más para el pueblo. Aquí vamos a informarle, vamos a tener diferentes tipos de información, que, si te interesa, sintonízalo. Si quieres ver la comedia del otro canal, vas y la ves. Hay para todos. Al contrario, me alegra que un programa como ese lleve tantos años porque eso es lo que uno mira cuando nace un programa, que dure, y esas son nuestras miras también”, sostuvo.

“Sí, pero que se ajusten porque nosotros nos vamos a poner las pilas”, añadió Romero a modo de broma.

Conoce a los colaboradores

En el estudio

Alejandro Magno – Todos los lunes el astrólogo dará el horóscopo semanal.

– Todos los lunes el astrólogo dará el horóscopo semanal. Lcda. Melanie Rivera – La abogada dará un vistazo a los temas legales que estén en el tintero, buscando que el ciudadano tenga acceso directo a los temas que le importan y le afectan.

– La abogada dará un vistazo a los temas legales que estén en el tintero, buscando que el ciudadano tenga acceso directo a los temas que le importan y le afectan. Joharys Aybar – La psicóloga hará una radiografía psicológica de los temas que nos afectan como sociedad.

– La psicóloga hará una radiografía psicológica de los temas que nos afectan como sociedad. Erika Michael – La sexóloga traerá a la mesa temas sexuales dirigidos al ciudadano común.

– La sexóloga traerá a la mesa temas sexuales dirigidos al ciudadano común. Sara Pastor – La experta en imagen, proyección y estilo será parte del segmento “En boca de todos” que tiene como objetivo presentar los diversos puntos de vista de temas que son noticia en el país.

En exteriores