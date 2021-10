El comediante Francis Rosas anda en estos días con una sonrisa que no se la despinta nadie. Luego de varios meses de espera -y hasta un pleito judicial- finalmente verá realizado uno de sus sueños: estrenar su propio programa televisivo.

Esto ocurrirá hoy lunes, a las 10:00 p.m., por TeleOnce, con la producción “Acuéstate con Francis”, un “late night show” diario (de lunes a viernes) donde Rosas tendrá la oportunidad de mostrar sus diversas facetas de animador, entrevistador y comediante.

Con traje de chaqueta y corbata, pero con la misma picardía de siempre, Rosas conversó sobre esta producción que contará con una banda en vivo, así como con la participación de los actores Jasond Calderón y Melissa Rodríguez, así como con del joven comediante Titito Sánchez. Se suma a ese equipo Ricardo Lugo, con quien trabajó en el pasado en Wapa TV.

El comediante Francis Rosas estrena hoy su programa nocturno de entrevistas "Acuéstate con Francis". david.villafane@gfrmedia.com (David Villafane/Staff)

“Estoy emocionadísimo porque llegó el momento. Estoy nervioso, pero más ansioso por hacerlo. Han sido meses de preparación, de reuniones, de ideas, de todo un poco y estoy loco por ya ejecutar y que el público vea lo que tenemos para ofrecerle”, expresó con evidente emoción.

El programa que se grabará diariamente como si fuera en vivo, con miras a que se haga completamente en directo, incluirá entrevistas, juegos con los invitados y dos sketches de comedia, donde Rosas presentará algunos de sus personajes más conocidos, así como otros nuevos en los que está trabajando. El espacio, además, dará la oportunidad a talentos incluso de otros canales locales para que puedan ir y presentar sus propuestas.

“Este programa es uno que quiere recibir a todos, no importa qué canal, qué horario tú estés trabajando, si tú quieres venir aquí a promocionar tu programa que es en el mismo horario que el mío, tú estás más que bienvenido. Este canal está dispuesto a realmente darse la mano con el otro. Aquí puede venir el que sea de Mega, de Wapa, de Telemundo, del seis (WIPR), el que sea. Puede venir Danilo (Beauchamp) como puede venir Joealis Filippetti y venimos y hacemos un sketch… Tenemos que darnos la mano porque la televisión es para apoyarnos, para darnos la mano y para crecer todos”, manifestó.

Conversa sobre el proceso judicial

Ese apoyo, asegura Francis, no lo recibió por parte de sus antiguos jefes, Emmanuel “Sunshine” Logroño y Gilda Santini, con quienes trabajó durante más de una década, y lo demandaron el pasado 2 de julio por incumplimiento de contrato luego de conocer que renunciaba a sus producciones para laborar con TeleOnce. La pareja, que reclama al menos $100,000 por daños sufridos, incluso presentó un remedio de interdicto preliminar que le hubiese prohibido a Rosas comenzar a trabajar en otro canal hasta el 31 de octubre del 2022. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia declaró “no ha lugar” dicha petición, dándole luz verde al comediante para iniciar un nuevo capítulo en TeleOnce.

Al cuestionarle si en algún momento pensó que este espacio no se le daría precisamente por dicho pleito judicial –el cual continúa- Rosas sostuvo que “sí, pasó”, pero gracias a la asesoría legal pudo lidiar con esos miedos. “Sabía que no íbamos a llegar a ese punto”, señaló, toda vez que dijo que desconoce si se ha podido llegar a un acuerdo en este caso pues todo lo ha dejado en manos de sus abogados.

“Ese detalle lo sabrían decir los abogados. No sé si ahora mismo está surgiendo si surgió hace una semana, eso se los estoy dejando a ellos”, se limitó a decir.

Su enfoque ahora mismo está en “Acuéstate con Francis”, donde finalmente tendrá la oportunidad de mostrarse al público tal cual es. El actor dijo que está más que listo para esta nueva faceta, donde no faltarán sus famosos personajes como “Cascarita”, “Félix el embustero”, “Joaquín” y “Chomongo”, entre otros.

Sus inicios

“Comencé en la tele a los 18 o 19 años con Raymond Arrieta y desde entonces he cambiado y he aprendido bastante de este medio. Me he desarrollado bastante, he pasado altas y bajas. En 20 años hay un buen vaivén y puedo decir que puedo, que tengo los pies sobre la tierra, y que sé cómo puede correr esto”, compartió sobre esta producción en la que no descarta incluir veteranos artistas para crear un balance con la nueva generación de talentos.

“Quiero trabajar con gente que le apasione lo que esté haciendo”, sostuvo Rosas, toda vez que nombró a Héctor Marcano y Antonio Sánchez “El Gángster” como algunas de esas figuras que lo han inspirado a tener este espacio.

El comediante -quien continuará hasta diciembre con la gira de su “stand-up” “Trapos sucios”- adelantó que este no será el único proyecto televisivo que tendrá en TeleOnce. Dijo que ya se encuentra trabajando en otras propuestas en las que no necesariamente estará frente a las cámaras, pero sí como parte de la producción.

“Tengo muchas cosas en miras, no solo para teatro, sino cine y televisión porque esto no acaba aquí. No necesariamente frente a las cámaras. Siempre estamos creando y puede ser algo de comedia o de muchas otras cosas”, continuó.

Francis Rosas concluyó diciendo que el estar enfocado durante los pasados años, sobre todo luego de su divorcio de la animadora Natalia Rivera y de su salida de Wapa TV, y el apoyo de su familia y amistades fueron claves para estar hoy celebrando este nuevo logro en su carrera, por lo que vivirá eternamente agradecido de ese respaldo.

“Me puede pasar cualquier cosa, pero trato de no perder el enfoque. Puede haber un momento en que uno está un poco ‘down’ pero lo que es la familia, Dios, tus amigos, te ayudan a no quedarte ahí y uno dice ‘es verdad, pa’lante’. Por eso estoy agradecido con ellos por toda la vida”, concluyó.