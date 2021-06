Para el veterano locutor y animador Frankie Jay las pausas son necesarias y buenas, incluso hasta para hacer un pase de batón a modo profesional. En el 2019, cuando llevaba teniendo presencia en la televisión local de lunes a viernes por casi una década -asegura- tomó una de las mejores decisiones al abandonar esa exposición para entrar en un periodo para el que se había preparado.

Estaba en el programa “Lo sé Todo” de Wapa TV y al cambiar el horario de la transmisión, de 6:00 a 3:00 de la tarde, aprovechó el cansancio y desmotivación que estaba experimentando para así tomar otro rumbo en el amplio mundo de las redes sociales.

“Realmente estaba cansado. Agradezco la oportunidad, estoy bien agradecido y dejé las puertas abiertas. Un programa diario conlleva muchos sacrificios. Las pausas son buenas y me ha ido muy bien durante la pandemia porque me he enfocado en algo que yo ni pensaba, que es esto de las redes sociales, que es donde comienza todo y ha sido bien chévere”, explica.

El locutor con más de 40 años en los medios de comunicación ahora extiende su faceta como entrevistador, pero desde diversas plataformas en las redes sociales -YouTube, Instagram y Facebook-, lo que le permitió desarrollar el concepto creativo “FJ Directo”, uno en el que se ha sentido muy satisfecho al darle espacio a los temas que le interesa y disfrutarlo, siendo su propio jefe.

“En mi caso, para aquel momento, no importaba el tipo de trabajo que realizara, la gente siempre lo iba a ver como que el tipo de programa que hacía era uno de chismes. Yo quería hacer otras cosas diferentes, otro contenido, y esa es la ventaja del uso de las redes. Es un contenido que manejo yo, entrevisto a quien yo quiera y no tengo límite de tiempo. Antes, cuando terminaba la entrevista, ya no estaba tan satisfecho por lo que estaba haciendo. No tenía la motivación que tenía al principio cuando comencé ese trabajo como reportero”, añadió.

A tono con el contenido que ha ido publicando, narra que la reacción de la gente ha sido bien motivadora, mientras le ha servido de aliciente para divertirse y hacer cosas diferentes en su vida y en su carrera.

Por eso, además de las redes sociales, expande ese concepto de entrevistas de “FJ Directo” a la televisión en rol de productor, generador de contenido y entrevistador en temas variados. A varias horas del estreno de este programa que se transmitirá el primer lunes de cada mes a las 10:00 de la noche en América Tevé, y que se podrá sintonizar a través del canal 24 Liberty y el canal 5 de Dish, se siente satisfecho y asegura que este primer programa no será similar al próximo, pues confiesa ser muy exigente en lo que hace.

A sus 62 años y a la espera de su quinto nieto, en esta etapa de su vida como comunicador regresa directo, pero no se refiere a un estilo incisivo en el modo de preguntar o de conducir una entrevista, sino que el veterano locutor lo que pretende es llegar directo a buscar esas historias que le llenan y a esos protagonistas de los que la gente quiere saber, pero a quienes no suelen hacerles entrevistas.

“Venía dándole forma a este concepto creativo porque siempre me ha gustado entrevistar. El valor de la conversación está en la historia que te cuentan de un artista, sobre una canción o vivencia, esa es la conversación que a mí me gusta. Es tan chévere lo que sucede en los barrios, las comunidades. Ese es el tipo de contenido que no lo vas a ver en los medios tradicionales, que ofrecen lo mismo de siempre. Yo lo que quiero es rescatar el valor de las cosas que han hecho estas personas, que está ahí, pero nadie habla de eso”, explicó a la vez que enfatiza que se enfocará en historias relacionadas con el oeste de Puerto Rico para darles mayor visibilidad y aportar al desarrollo económico y social de esa zona.

“Los medios yo sé que tienen otra dirección, pero eso es lo que a mí me gusta. Aunque no vayan a generar ni 1,000 ‘views’, estoy contento y sé que hay un público ávido de ese tipo de contenido. Los ‘youtubers’ dicen; ‘disfruta del camino, no pienses en la cantidad de followers ni en la cantidad de likes. Simplemente disfrútate el camino y construye un contenido especial que a ti te guste con el cual la gente se pueda identificar’”, dijo acerca de lo que pretende que sea esta nueva encomienda, cuya producción será completamente filmada en exteriores de la zona conocida como Porta del Sol y que cuenta con la dirección de los fotoperiodistas Wilfredo Ballester Minguela y Willie Minguela, a quienes destacó por darle el empujón para realizar este proyecto.

“Entiendo que acá en el oeste hay tantas cosas buenas que destacar y que pasan y la gente no tiene el conocimiento porque no se les da cobertura. Ya no hay estaciones de radio locales, ya los noticiarios no tienen espacio, hay un vacío en la gente en términos de que se exponga”, dijo acerca del programa que además permitirá que la gente pueda conectar con sus pueblos y mostrar esa otra cara de las comunidades.

El experimentado comunicador acepta que ha estado desligado de la televisión local y resaltó que el consumo de esta ha cambiado mucho, puesto que la gente está bien conectada a los celulares y las redes sociales por la inmediatez que ofrecen.

“Han cambiado las reglas del juego totalmente. Si no estás en ese juego, mueres. Tienes que estar en las redes”, puntualizó el locutor, quien con su nuevo espacio televisivo, también busca llegar a ese otro público que no necesariamente está conectado a las redes sociales, para quienes ofrecerá un contenido diferente al que publica en sus diversas plataformas.

Mientras cuida de su salud física, alimenta la parte espiritual, disfruta de la playa y del mundo de las redes sociales, declara que se está gozando esta etapa de retirado a tiempo parcial para la que tanto se había preparado.

“Toda mi vida me preparé para este momento, no improvisé. El que me conoce sabe que yo me quería retirar en el oeste, de donde vine, a hacer mi vida al lado de la playa, comer lo que me gusta, trabajar un lunes como si fuera un viernes. Ya me había preparado para esto con la ayuda de Dios y por tantos años de trabajo. La idea es más que nada entretenerme. No pretendo generar una cantidad de dinero, ombe no. Yo lo que quiero es divertirme, exponer las cosas que me gustan, ayudar y obviamente generar una cantidad para poder pagar los gastos del programa, porque los hay, pero lo económico no es lo principal detrás de todo esto”, señaló.

Frankie Jay es de los que cree que cuando algo ya no llena ni se hace con la misma entrega de un inicio, hay que dejar espacio para hacer un pase de batón profesional a nuevas generaciones, pues de esa manera fue que a él le surgieron oportunidades y pudo crecer.

Una de esas experiencias que recuerda con entusiasmo, gratitud y como una que le cambió la vida totalmente fue el haber tomado la decisión de partir a Nueva York en el 2006 para trabajar en Mega y SBS, en lo que se convirtió en el programa hispano de la radio en Estados Unidos con una audiencia de 30 millones de personas.

“Le doy gracias a Dios todos los días porque me ha permitido trabajar en lo que he querido, cuando yo he querido. En ese sentido, todos los días me levanto y agradezco porque he sido afortunado. He hecho con mi carrera lo que he querido”, concluyó.