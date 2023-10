Tan pronto se hizo el musical de apertura que dio inicio a la segunda gala del “reality show” de Univision “Mira quién baila”, denominado “La revancha”, el público se percató que una de las 8 estrellas no estaba presente, pues “no llegó a tiempo”.

Así tomó la competencia un giro inesperado, cuando tocó el turno de Frida Sofía, a quien le tocaba pasar a la pista para hacer la coreografía de un tema de Britney Spears, y no llegó. Al no poder asistir a la competencia este domingo, se informó que Frida Sofía no podrá seguir en “Mira Quién Baila ¡La Revancha!”.

“Al Frida Sofía no estar aquí esta noche, no haber bailado. Ella decicdió no estar aquí con nosotros y queda automáticamente eliminada”, dijo la actriz y bailarina puertorriqueña Roselyn Sánchez, quien forma parte del panel de jueces, junto a los bailarines profesionales mexicanos de ballet Isaac Hernández y Bianca Marroquín.

PUBLICIDAD

Los jueces nombraron a Lis Vega como ‘La Mejor de la Noche’ y eligieron a los participantes que quedaron en riesgo y aquellos que estaban a salvo.

Por otro lado, Adrián Lastra, Amara ‘La Negra’ y Diego Amozurrutia quedaron en zona de peligro, pero el resto de los participantes decidió salvar a la dominicana, por lo cual solo Adrián y Diego tendrían que bailar una segunda ronda.

Sin embargo, el trío de jueces informó que habló con la producción del programa y decidieron en conjunto que no era necesario, pues ya no elegirían de entre ellos al primer eliminado de la temporada, ya que la hija de Alejandra Guzmán era la participante que quedaba fuera de la competencia.