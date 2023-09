Durante los pasados dos meses, la actriz y modelo boricua Roselyn Sánchez se ha mantenido ocupada mientras surca los cielos entre Los Ángeles, California, donde reside, y Miami, donde forma parte de las grabaciones de la onceava edición del “reality show” de Univision “Mira quién baila”, denominado “La revancha”. Por segundo año consecutivo, la intérprete de “Elena Delgado” en la serie “Without a Trace”, ocupa un lugar en el panel de jueces de la competencia de baile.

La también cantante de 50 años compartirá la importante labor con los bailarines profesionales mexicanos de ballet Isaac Hernández y Bianca Marroquín. En entrevista con El Nuevo Día, la productora y guionista se describió como el “punto medio” en el trío encargado de exigirles a los participantes gala tras gala.

“Yo te diría que Isaac es el más exigente de los tres, quizás por su experiencia y por su preparación. Bianca se inclina más por el lado sentimental. Yo estoy entre ambos términos. Te vas a dar cuenta de que varias veces vamos a chocar. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo”, dijo.

PUBLICIDAD

La edición 11 de “Mira quién baila” contará con la participación de Adrián Lastra, Amara La Negra, Diego Amozurrutia, Frida Sofía, Lambda García, Lis Vega, Raúl Coronado y Sandra Itzel. En esa línea, Sánchez auguró una temporada reñida.

“Ayer mismo (el lunes) no sabíamos a cuál de los tres participantes elegir como el ganador de noche. Yo te diría que de ocho participantes, seis bailan muy bien y cualquiera puede ganar”, apuntó.

La boricua, quien está casada con el actor y modelo estadounidense Eric Winter, adelantó que los protagonistas de “Mira quién baila: la revancha” recibirán de su parte “honestidad, transparencia y cariño”. Además, agregó que cada comentario y consejo que sale de su boca está basado en el respeto y en el deseo de progreso para cada uno.

“A mí me gusta mucho que la audiencia y los participantes coincidan con nuestras críticas. Nuestro propósito es que la pasen lindo y queremos -más que todo- que los concursantes se sientan protegidos”, manifestó.

Sánchez recalcó a este medio la importancia de contar con personas exigentes en la carrera artística de cada cual. Para ello, la modelo habló de su experiencia.

“Yo empecé a los 4 años a bailar ballet, a mí me encanta la danza. Mi mamá, aunque no era una bailarina profesional, siempre me exigía, y aunque en ese momento hasta me podían mortificar algunos de sus comentarios, ahora de grande, los agradezco”, sostuvo.

PUBLICIDAD

“Con mi hija pasa lo mismo. Ella practica deporte y su papá le exige porque sabe cuánto puede dar. En ocasiones, le molestan más las exigencias de su papá que las de su entrenador, pero al final, comprende que es por su bien y porque él quiere lo mejor para ella. Pues, lo mismo sucede en la competencia”, describió.

Sobre si la audiencia la verá o no sobre la pista de “Mira quién baila”, como pasó el año pasado, quien debutó como cantante con el álbum “Borinqueña”, con la participación del salsero Víctor Manuelle y Tego Calderón, dijo que es algo que no puede revelar. Sin embargo, invitó a sus fieles fanáticos a permanecer conectados al “reality show”, pues estará colmado de “sorpresas”.

Lo que sí comentó es la alegría y “emoción enorme” que le produce estar “más cerca del baile”, una de sus grandes pasiones. De esta manera, la artista siente que regresa a su esencia, a la disciplina que la hizo enamorarse del mundo del espectáculo.

/

De otro lado, la actriz dio un atisbo de lo que sería su próximo proyecto empresarial. A través de su Instagram dio a entender que está en proceso de lanzar una línea de ropa bajo su nombre.