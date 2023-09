A principios de este año, la actriz, bailarina y presentadora puertorriqueña, Roselyn Sánchez, dijo en entrevista con El Nuevo Día, la satisfacción que vivía previo a cumplir sus 50 años, al ver el fruto de sus esfuerzos, así como el amor de una familia. El sentimiento de plenitud la embargaba junto al deseo de seguir logrando sus metas profesionales y ver a sus hijos convertirse en personas independientes.

También manifestó tener como meta llevar el mensaje a cada mujer de que, siempre que las cosas se hagan con pasión y un buen propósito, los resultados son buenos. No obstante, tal vez muchos han borrado una etapa en su carrera cuando decidió lanzarze al ruedo musical con el disco “Borinqueña” en el 2003. Indudablemente, Sánchez le puso su pasión distintiva y el buen propósito, pero los resultados no fueron los que había contemplado.

En una reveladora entrevista que Sánchez ofreció recientemente a la plataforma de “streaming” Canela TV, a 20 años después del lanzamiento de su disco, que era una mezcla de pop y ritmo latino, se sinceró y habló sobre esa etapa en la que no obtuvo el éxto esperado.

El video lo acompañó del siguiente mensaje: “Este especial tan bonito de mi vida producido por @miracanelatv tuvo momentos muy honestos donde hablo por primera vez de muchas cosas que por años me causaron mucha desilusión. Pero no hay nada más lindo que aceptar, entender la lección, crecer y seguir pa’lante. Eso fue Borinqueña para mí”.

Ya en la entrevista, la también directora manifestó detalles acerca de su gusto por cantar y cómo conceptualizó su disco.

“A mí me encanta cantar. Dios no me dio una voz como la de Celine Dion, que es la que yo quiero, pero dije, ‘¿sabes qué? yo canto bonito, yo entono’. Me voy a ir orgánica, descalza, así, fluida, voy a hacer otra vaina, para que no me comparen. Para mí, mi disco ‘Borinqueña’ es una joya. A mí nadie pude decirme que el disco no sirve, el disco es bello”, habló acerca de su álbum, a la vez que aclaró que lo hizo de manera independiente y lo financió ella completo.

Asimismo, la protagonista de la serie de televisión de Fox “Fantasy Island” señaló que su único disco fue nominado a los Latin Grammy, en una ceremonia donde cantó. Sirvió además para traer al presente memorias de aquella época, incluyendo que hizo el “half time” de los Orange Bowl con Tego Calderón ante 75 mil personas.

“Tuve momentos de gloria. Yo pensaba que la gente lo iba a abrazar de la misma manera que yo lo abracé yo, que lo hice con tanto amor. Pienso que la gente se quedó... ‘what?’ Es que esa no es ella. Fue la primera vez en mi vida que tuve que sentarme de rodillas y decir ‘ok, papá Dios, ¿qué pasó?’. El disco es bueno, yo soy talentosa. ¿Por qué la gente no lo entendió? A lo mejor pensaban que yo tenía que haber hecho pop music, o ser una JLo de cantar y bailar en tarima con 50 bailarines, pero yo tenía pánico a que me compararan, que esa es la historia de mi vida. Pero nada que ver, yo soy otra persona. No todo es color de rosa y las cosas pasan por algo y aprendí en cantidad. Aprendí en que no quiero hacer un disco más nunca”, sonrió.

“Yo vine a este paía a hacer teatro y cantar en Broadway, olvídate de los discos”, comentó la actriz, quien regresa a Univision como jurado de la nueva temporada de “Mira quién baila la revancha”, junto a la bailarina de Broadway Bianca Marroquín y el bailarín de ballet Isaac Hernández. El programa se transmitirá a partir de octubre durante ocho domingos.