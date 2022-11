La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez está muy emocionada al conocer que la segunda temporada de la serie “Fantasy Island” tiene fecha de estreno en le 2023.

La segunda temporada saldrá a partir del 2 de enero de 2023 en Fox según un adelanto publicado por TV Line.

“¡¡¡Muy emocionada!!! Gracias TVLine por este adelanto!!! Dios mío, no puedo esperar a que la temporada 2 de Fantasy Island se estrene el 2 de enero en FOX. Es una temporada tan hermosa y conmovedora... verdaderamente”, expresó la actriz en su cuenta de Facebook.

Sánchez es la protagonista de la serie en el rol de “Elena”, guardiana de la isla Elena, Kiara Barnes es su asistente “Ruby” y John Gabriel Rodríguez es el jefe de transporte de la isla.

La segunda temporada se rodó en Puerto Rico y la actriz se mostró feliz y orgullosa de filmar una más en su patria.

“Ha sido increíble regresar a Puerto Rico. Vine e hice ‘Satos’, porque para mí era importante dirigir en Puerto Rico, pero me fui una vez concluyó el proyecto. Nunca pensé que iba a regresa para estar tanto tiempo en Puerto Rico y grabar una serie americana aquí”, expresó en mayo pasado en entrevista con El Nuevo Día en relación al rodaje.

La serie “Fantasy Island”, protagonizada por Sánchez y Kiara Barnes, es una nueva versión del clásico televisivo que se emitió de 1977 a 1984 con Ricardo Montalván y Herbie Villechaize al frente. A diferencia de la original, que se grabó en un estudio, la segunda parte se rodó en los hermosos escenarios de Puerto Rico.

“Cuando me llamaron y me ofrecieron el personaje de Elena Roark no entendía porque era el personaje de Ricardo Montalván... En esta segunda temporada tenemos un cambio de locación. Estamos usando otro resort y para mí le da un mayor valor. También tiene mucho más humor. Los libretos me gustan más que la primera temporada. Elena, mi personaje, se abre al amor una vez más. Pienso que, si a la gente le gustó la primera temporada, esta le va a gustar más”, añadió.