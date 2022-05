Roselyn Sánchez ha pasado los últimos meses en uno de los sets de grabación que más ha disfrutado en toda su carrera: las playas y escenarios naturales de Puerto Rico. El regreso a su tierra para la grabación de la segunda temporada de la serie de Fox, “Fantasy Island” la ha llevado a vivir experiencias que pensó no serían posibles cuando hace casi dos décadas abandonó la isla para cumplir su gran sueño de convertirse en actriz.

“Ha sido increíble regresar a Puerto Rico. Vine e hice ‘Satos’, porque para mí era importante dirigir en Puerto Rico, pero me fui una vez concluyó el proyecto. Nunca pensé que iba a regresa para estar tanto tiempo en Puerto Rico y grabar una serie americana aquí”, comentó.

La serie “Fantasy Island”, protagonizada por Sánchez y Kiara Barnes, es una nueva versión del clásico televisivo que se emitió de 1977 a 1984 con Ricardo Montalván y Herbie Villechaize al frente. A diferencia de la original, que se grababa en un estudio, la serie actual se graba en hermosos escenarios de Puerto Rico.

“Cuando me llamaron y me ofrecieron el personaje de Elena Roark no entendía porque era el personaje de Ricardo Montalván... En esta segunda temporada tenemos un cambio de locación. Estamos usando otro resort y para mí le da un mayor valor. También tiene mucho más humor. Los libretos me gustan más que la primera temporada. Elena, mi personaje, se abre al amor una vez más. Pienso que, si a la gente le gustó la primera temporada, esta le va a gustar más”, aseguró.

Sanchez destacó el gran logro de grabar una segunda temporada en televisión regular momentos en los que el “streaming” goza de un gran auge.

“El contenido que ofrecen las plataformas de ‘streaming’ es maravilloso. Tal vez no es el caso de la generación más joven, pero la realidad es que la televisión abierta, la tradicional, es lo que la gente en Estados Unidos sigue viendo más, donde están los formatos que a la gente le gusta”, opinó.

Sentimientos encontrados

Aunque trasladarse a la isla por meses le resulta gratificante, porque puede ver a sus padres, hermanos y sobrinos con mayor frecuencia. Además, pudo pasar el Día de las Madres en su tierra, algo que no pasaba hace mucho tiempo y también ha podido estar cerca de su padre durante la recuperación luego de un quebranto de salud

No obstante, también se le hace difícil la lejanía de su esposo, el actor Eric Winter, y sus hijos Sebella Rose y Dylan Gabriel, quienes se encuentran en el hogar familiar en Los Ángeles, California.

“A veces río y a veces lloro, pero es el precio que uno está pagando por los sueños... Lo mejor que se ha inventado el ser humano es la tecnología. No sé cómo estaría en esta situación si no pudiera verlos con tanta frecuencia. Es complicado. Es una negociación continua con mi esposo. Estoy tan agradecida por las oportunidades de trabajo, pero cuando añades a la ecuación los hijos todo cambia. Sé que en algún momento tengo que tomar una pausa”, aseguró.

Sánchez comentó que durante la grabación de la primera temporada de “Fantasy Island” su esposo e hijos pudieron pasar más tiempo en Puerto Rico porque fue en verano, pero ahora ha sido imposible porque ya Sebella va a la escuela.

En compás de espera

Además de su participación en “Fantasy Island”, Sánchez tiene pendientes dos grandes proyectos que involucran a la isla. Sin embargo, en este momento se encuentra en espera de que la Junta de Supervisión Fiscal le brinde el apoyo económico que la Corporación de Cine necesita para operar de manera regular.

La película “Diario, mujer y café” se encuentra en pausa y “a merced de que la Junta (de Supervisión Fiscal) entienda la importancia de la industria de cine y televisión en Puerto Rico”, aseguró.

“El equipo de trabajo está listo para comenzar, pero les digo que no está en mis manos, que necesito que lo que pasa en la isla se resuelva”, mencionó.

Por otra parte, Sánchez y su esposo también se encuentran trabajando con ABC la serie “HSI: Puerto Rico”, en calidad de productores.

“Estamos en proceso de desarrollo. Ya tenemos seis escritores con seis libretos. Será una serie grabada en Puerto Rico y que la trama tiene lugar aquí, no que se hace pasar Puerto Rico como ningún otro lugar. Es importante que la Junta entienda que traer proyectos así no solamente mueve la industria y crea empleos, sino que llama la atención del turista como hizo la serie ‘Nashville’ con esa ciudad y ‘Sex and the City’ con Nueva York. Sería triste perder esa oportunidad”, concluyó.