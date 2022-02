La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez y su esposo Eric Winter, a través de su compañía de producción Two for the Road Entertainment, llegaron a un acuerdo de colaboración con Kapital Entertainment para producir distintos proyectos televisivos, según informó el sitio web “Deadline”.

El primero de esos será la serie dramática “HSI: Puerto Rico” que se emitirá en la cadena CBS y que será escrita y producida por Lisa Morales (“Queen Sugar”). Esta serie se enfocará en la vida de una impulsiva agente de la división del Homeland Security Investigations (HSI), quien regresa a regañadientes a su hogar en Puerto Rico, para formar parte de un equipo élite de HSI que trabaja incansablemente como la primera línea de defensa contra todo tipo de amenazas hacia Estados Unidos.

Según la información, la pareja de esposos solamente fungirán como productores, ya que ambos se encuentran enfocados en sus papeles estelares en las series “Fantasy Island” (Fox), en el caso de Sánchez, y en “The Rookie” (ABC), por parte de Winter. Hasta el momento no hay una fecha exacta en la que se comenzará a grabar la serie, ni cuándo estrenaría.

Por otro lado, Deadline también detalló que el acuerdo también incluye la producción de una serie de televisión basada en el libro “White Smoke” de la autora Tiffany D. Jackson. Este exitoso libro publicado en 2021, es un thriller psicológico dirigido a jóvenes adultos que se describe como una mezcla entre “The Haunting of Hill House” y “Get Out”.

Aaron Kaplan, presidente de Kapital Entertainment, ya ha trabajado anteriormente con Sánchez y Winter en las series “GCB” y “Secrets and Lies”, ambas de ABC. “Roselyn, Eric y yo hemos sido amigos desde hace mucho tiempo y a menudo hemos hablado de trabajar juntos”, explicó Kaplan a “Deadline”. “Tienen un ojo impecable para el contenido, relaciones increíbles y espero con ansias nuestra asociación de producción”.

Por su parte, ambos artistas reaccionaron por separado al acuerdo a través de sus cuentas de Twitter, mientras acompañaron sus comentarios con imágenes del artículo publicado. “Increíblemente honrada, orgullosa y emocionada por esta acuerdo comercial... Gracias Kapital Entertainment, Aaron Kaplan, Jessie Abbott Melanie Frankel y Brian Morewitz. Seamos ÉPICOS juntos”, expresó la puertorriqueña.

De igual modo, Winter mostró su agradecimiento a todos los involucrados en este nuevo proyecto. “¡No puedo explicar lo emocionado que estamos de que nuestra compañía se una a Aaron Kaplan y Kapital Entertainment! Gracias al equipo de Kapital por creer en nosotros y en nuestra visión del contenido que queremos hacer. ¡No podríamos tener un mejor socio detrás de nosotros! Vamos…”, añadió el actor.

Hace poco más de un mes, Sánchez fungió como anfitriona en el espectáculo televisivo de ABC “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve”, que se llevó a cabo en el Distrito T-Mobile. Desde allí, la actriz despidió el año para todo Estados Unidos.