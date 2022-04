El equipo de “Viva la tarde” le dio la bienvenida ayer a Gabriela Short Duprey como una de sus presentadoras. La también empresaria, actriz, entrenadora e influencer se destacará en el programa que se transmite por Wapa Televisión a la 1:00 p.m. Sus intervenciones serán los martes, jueves y viernes, y hará reportajes desde exteriores.

“Esta es mi primera experiencia como presentadora, por lo que estoy un poco nerviosa y muy emocionada a la misma vez por este nuevo paso en mi carrera. Esta es una gran oportunidad para mí. Me siento orgullosa y agradecida de que me hayan seleccionado. Estaré rodeada de personas veteranas en la televisión y estoy segura de que me van a enseñar muchísimo. Mi personalidad complementará la de mis compañeros para tener un resultado que espero cuente con el apoyo de los televidentes”, dijo Short Duprey en declaraciones escritas.

El productor ejecutivo del programa, José Del Valle, destacó algunas de las características que la hicieron ser seleccionada. “Gabriela estuvo en el proceso de audición y logró impresionar al equipo con su fluidez ante varios temas, así como por su energía positiva y motivación. Confiamos en que esta experiencia le sumará a su carrera que recién comienza y que será un proceso de aprendizaje para todos”.

PUBLICIDAD

Short Duprey hizo su preparación académica en Providence College, donde completó un bachillerato en Mercadeo Digital con una concentración en Diseño Gráfico y Fotografía. Luego de graduarse, se trasladó a Los Ángeles, California para seguir su sueño de ser actriz. La actividad física siempre ha tenido importancia en su vida, por lo que se certificó como instructora fitness. En sus redes sociales se destaca por enseñar a otros cómo tener una vida activa y saludable de una manera divertida y accesible. También es emprendedora y dueña de su línea de trajes de baño sustentables y ecoamigables, Caribum.

Además de ser presentadora de “Viva la tarde”, Short es parte del equipo de “Leones” en el programa “Guerreros”, también de Wapa Televisión, donde continuará su participación.

“Viva la tarde” se transmite de lunes a viernes a la 1:00 p.m. El equipo está compuesto por Jaime Mayol, Tita Guerrero, Rafael José, Alba Nydia Díaz, Bryan Villarini y el chef Piñeiro.