A solo días de conocer el nombre del gran ganador o ganadora de “Top Chef VIP 2″, la competencia se pone más intensa. Primero, los participantes recibieron la sorpresa de familiares y amigos, quienes colaboraron en el primer reto de la noche.

El segundo desafío, de tema libre, puso a prueba -una vez más- la creatividad, destrezas y todo lo que los famosos han aprendido a lo largo de la edición. Aunque el jurado, compuesto por los chef Antonio De Livier, Adria Marina Montaño y Juan Manuel Barrientos quedó bastante complacido con los resultados, el platillo de la exreina de belleza dominicana Génesis Suero, conquistó el paladar de los tres.

Antes de explicar su creación, la beldad prefirió pronunciar su nombre. “El comienzo de comerme el mundo”, dijo. Entre las novedades del postre, agregó, es que los comensales podían comerse el vaso.

“Todo este esfuerzo es para ustedes. De no ser la mejor cocinera en casa, de solo hacer quinoas, de ser ‘foodie’, de no tener experiencia cocinando en competencias culinarias. De solo fajarme a estudiar y llevar mi disciplina a otro nivel, esto que sembré recogí hoy. Gracias por creer en mi hasta cuando me quedan pocas energías. Gracias por recibirme en sus casas todas las noches y estar conmigo en este proceso”, escribió la actriz y presentadora en sus redes sociales luego de ganar la inmunidad.

Montaño, quien es la segunda chef más exigente del jurado, exteriorizó que el postre de Suero la dejó “con el ojo cuadrado”. Barrientos, a quien los participantes le temen, se puso de pie y la aplaudió.

Inmediatamente, los compañeros que compartieron el reto con la dominicana corrieron hasta el jurado para también probar la creación de chocolate y café.