El pasado mes de mayo, como suele ocurrir en el “reality show” de cocina de Telemundo, “Top Chef VIP”, hubo reto de eliminación. Entre los famosos que se enfrentaron para asegurar su permanencia estaba la actriz colombiana Sara Corrales.

Aunque la intérprete salió airosa del juego, el éxito le dejó un sinsabor que todavía recuerda. En sus redes sociales, la segunda finalista del “reality” de RCN “Protagonistas de Novela”, publicó un detrás de cámaras donde su compañera Laura Zapata hacía comentarios y burlas sobre ella. La mexicana, entre otras cosas, deseó que, de alguna forma, Corrales se equivocara en su preparación para que saliera de la competencia.

“Cuando el veneno sobrepasa las pantallas, qué triste”, escribió la colombiana.

Sobre la misma situación, la actriz comentó: “La mejor respuesta al odio es el amor, la mejor respuesta a los ataques es demostrar que la disciplina puede más que la envidia, la mejor respuesta para la mala vibra es una sonrisa y tener compasión de saber qué tal vez, su mundo interior está cargado de dolor. Por mi lado voy a seguir estudiando, preparándome y demostrándome que con amor y constancia todo se puede”.

Por su parte, Zapata envió un contundente mensaje y, aunque no se refirió a su colega, ni a la escena, varios usuarios interpretaron que se trataba de lo mismo.

“Hoy recordaré que está bien hablar de las cosas que me molestan. Compartiendo mis cosas es de la manera que crezco por encima de ellas. Seleccionaré en quién confiar, mi intuición me ayudará a saber quién no utilizará mis revelaciones en mi contra y así obtendré retroalimentación sana”, expresó.

Anoche, la presentadora Carmen Villalobos anunció que “la final está muy cerca”. En esa línea, le preguntó a Corrales si se visualizaba en el grupo de finalistas.

“Sí, porque, yo siento que cuando uno quiere, puede. Y puede que gane, y puede que no, pero, para mí, el solo hecho de estar hasta aquí, o de llegar a la final, es ser una campeona total. Y no solamente por la cocina, porque yo aquí he tenido unas pruebas muy bravas y siento que he sabido superarlas muy bien”, dijo Corrales, quien no puedo contener el llanto.

En un aparte para las cámaras de Telemundo, la colombiana aseguró que “Top Chef VIP” es el “reality” más difícil en el que ha estado, pero que más experiencias y más crecimiento le ha dejado.

“Al inicio de proyecto quisieron hacerle pensar a mis compañeros que yo era alguien que no era porque los quisieron envenenar hablando mal de mí. Y le doy gracias totales al tiempo porque el tiempo se encargó de acomodar las fichas en su lugar”, expresó.

