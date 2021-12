Gregorio y Luna Pernía ganan la competencia “Así se baila” de Telemundo.

La pareja compuesta por el actor colombiano Gregorio Pernía y su hija Luna Pernía se alzó la noche del domingo como ganadora de la primera edición de la competencia tipo reality show “Así se baila”, de la cadena Telemundo, luego de trece semanas de duelos en la pista junto a otras nueve parejas compuestas por figuras reconocidas del mundo del espectáculo latino.

Los Pernía recibieron un premio en metálico de 200 mil dólares y un trofeo diseñado por el artista brasileño Romero Brito.

La competencia “Así se baila” se diferencia del reconocido reality de baile de la cadena Univision “Mira quién baila” en que las parejas competidoras están compuestas por dos celebridades o una celebridad y una persona que ésta ha seleccionado, a diferencia de “Mira quién baila” donde las celebridades en contienda son acompañados por un bailarín profesional.

En segundo lugar resultaron los hermanos Samadhi y Adriano Zendejas, ambos actores de profesión reconocidos en su natal México.

Fueron los terceros finalistas, Sandra Itzel y Adrián Di Monte. La cantante y actriz mexicana y el actor cubano entraron a la competencia anunciando que se separaban tras diez años de matrimonio. Aún así decidieron competir juntos.

La cuarta pareja finalista fue la compuesta por el cantante californiano Lorenzo Méndez y la actriz y cantante mexicana, Jessica Díaz, quienes decidieron hacer equipo por la amistad que les une.

La gala final estuvo llena de emociones y de momentos especiales.

El número de apertura estuvo a cargo de las cuatro parejas finalistas junto a los miembros del jurado compuesto por la actriz puertorriqueña Adamari López, el actor chileno Cristián de la Fuente y la cantante y actriz mexicana Mariana Seoane, así como de la pareja de animadores de la producción, la actriz mexicana Jacqueline Bracamontes y el boricua Carlos Adyán Benítez.

La primera sorpresa agradable de la gala fue la presentación del cantautor puertorriqueño Obie Bermúdez y su esposa Jennifer Peña, quienes formaron parte de la competencia, siendo eliminados antes de la final. El matrimonio, que durante su participación en “Así se baila” conquistó al público y al jurado por su historia de amor, ocupó el escenario para interpretar a dúo una nueva y acertada versión del éxito “Antes” de Bermúdez. Al concluir, la pareja anunció que el sencillo se encontraba disponible en las plataformas digitales y que en febrero de 2022 emprenderán una gira de conciertos juntos.

La gala final contó con varias participaciones musicales adicionales como la de Prince Royce y Elvis Martínez con el tema “Veterana”, y de CNCO con el nuevo sencillo “Cinturita” junto a Reggi El Auténtico. Así mismo, Mariana Seoane interpretó un movido medley de sus éxitos musicales. Un momento en el que el baile realmente brilló en el escenario fue durante el número interpretado por los coreógrafos y maestros de baile de la competencia.

Aunque la gala final transcurrió con camaradería, resultó obvio ante las cámaras la molestia y decepción de dos concursantes, quienes no pudieron disimular su descontento al enterarse de que no habían ganado. Estos fueron Adrian Di Monte, quien no quiso expresarse tras quedar eliminado junto a Sandra Itzel. Cabe señalar que más temprano en la gala Itzel y Di Monte fueron elogiados unánimemente por lo tres miembros del jurado como la pareja que de manera consistente había bailado mejor a lo largo de toda la competencia.

Adriano Zendejas tampoco pudo ocultar su malestar, lo que se notó cuando tardó en acercarse a felicitar a Gregorio y Luna Pernía en el centro del escenario.

La pareja ganadora fue alabada por Adamari López, Cristián de la Fuente y Mariana Seoane por el ejemplo de unidad y valores familiars que transmitieron al público televidente.

Cabe señalar que en ningún momento se dio a conocer el número de votos del público que recibieron las parejas finalistas, ni cuanto por ciento de ventaja obtuvo la pareja ganadora.

“Cómo empezó Así se baila”

La competencia “Así se baila” empezó con diez parejas, a saber:

Laura Flores y Gabriel Porras

Lorenzo Méndez y Jessica Díaz

Gregorio Pernía y Luna Pernía

David Chocarro y Carolina Laursen

Samadhi Zendejas y Adriano Zendejas

Obie Bermúdez y Jennifer Peña

Sandra Itzel y Adrián Di Monte

JD Pantoja y Kimberly Loaiza

Elyfer Torres y Polo Monárrez,

Kimberly Jiménez y Yasmany Rodríguez

La actriz Elyfer Torres se retiró a mitad de competencia y en su lugar entró Valeria Sandoval, amiga de Monárrez.